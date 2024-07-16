Драка после финала Кубка Америки в США. Арестован глава футбольной федерации Колумбии, которая проиграла Аргентине

Победителем Кубка Америки стала сборная Аргентины, которая одолела колумбийцев в дополнительное время со счетом 1:0, сообщает „Русская служба Би-Би-Си“.

Предполагается, что Рамон, его сын и другие члены семьи пытались пройти на поле, чтобы принять участие в церемонии награждения победителей.

Полицейские сообщили, что 71-летний Рамон Хесурун и 43-летний Рамон Хамил задержаны за рукоприкладство в отношении сотрудника официальных органов.

По их сведениям, инцидент произошел сразу после финального свистка, когда глава федерации и его сын „пошли в направлении входа на поле“, однако „стали раздражаться и кричать“ на одного из охранников, который получил от начальства указание временно не пропускать людей.

Как заявляет полиция, охранник „положил открытую ладонь на грудь сына Рамона“, чтобы направить его назад. Затем глава федерации начал толкать сотрудника, а его сын схватил того за шею, повалил его на землю и начал бить по голове, сказано в заявлении.

Сын Рамона также схватил и оттолкнул женщину-охранницу, которая пыталась вмешаться в ситуацию.

Колумбийская футбольная федерация пока не комментировала ситуацию. Комментариев также не давали Рамон и его сын.

Начало финального матча между Аргентиной и Колумбией было задержано на 80 минут после того, как группа не имевших билетов болельщиков ворвалась на территорию стадиона в Майами.

Несколько человек были арестованы, начались столкновения с охранниками, некоторым понадобилась помощь медиков.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.