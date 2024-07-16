Исследование The Bell: после начала войны из России уехали и не вернулись более 660 тысяч человек(1)
Примерно 666 тысяч человек уехали из России и до сих пор не вернулись в страну после начала полномасштабной войны в Украине, мобилизации и репрессий против несогласных. Об этом сообщает „Медуза“, ссылаясь на исследование The Bell.
Среди стран — лидеров по числу переехавших с 2022 года россиян оказались безвизовые направления: Армения (110 тысяч человек), Казахстан (80 тысяч), Грузия (74 тысячи). В Израиль, по оценкам The Bell, переехали около 80 тысяч россиян, в США — около 48 тысяч. При этом в Соединенных Штатах россияне массово обращаются за получением убежища, отмечается в исследовании.
Из европейских стран россияне чаще всего уезжали в Германию (36 тысяч человек), Латвию (18 тысяч), Испанию (16 тысяч) и Нидерланды (12 тысяч). Вне Евросоюза в Европе лидирует Сербия — туда уехали около 30 тысяч россиян.
Еще одним популярным направлением, куда переезжали россияне с начала 2022 года, стала Турция. Как отмечает The Bell, в последнее время из этой страны россияне в основном уезжают из-за того, что им не продлевают виды на жительство, а жизнь в Турции становится дороже из-за затяжного экономического кризиса. По данным на июль в сравнении с данными на начало 2022 года число россиян с турецким ВНЖ в стране выросло на 28 тысяч.
Сколько точно россиян покинули страну из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, неизвестно. Власти России официально не раскрывают данные о том, сколько граждан после начала войны уехали, сколько из них вернулись и не вернулись в страну.
Как отмечает The Bell, несмотря на небольшую долю уехавших относительно суммарного населения России (0,5%), эмиграция россиян после начала войны в Украине стала самой массовой за последние 20 лет. До этого самой масштабной волной эмиграции считался период с 1992 по 2004 год, когда страну, по оценкам демографов, покинули 1,6 миллиона человек.
Эксперты, опрошенные в рамках исследования The Bell, считают, что нынешняя волна эмиграции скажется на экономике, демографии, науке и культуре России. „Во многом эмиграция, особенно весной 2022 года, а также та, что продолжается сейчас, не усиленная мобилизацией, носит характер утечки умов. То есть это люди с очень высоким уровнем человеческого капитала, много молодых профессионалов“, — отметил демограф Салават Абылкаликов из Нортумбрийского университета в Великобритании.