Исследование The Bell: после начала войны из России уехали и не вернулись более 660 тысяч человек

Как считали? В рамках исследования журналисты The Bell обратились в миграционные и статистические органы почти 70 стран. Для подсчетов они использовали данные, предоставленные в ответ на запросы, официально опубликованную информацию, а также заявления чиновников и дипломатов. Как отмечает The Bell, не все страны, популярные у россиян, в том числе Таиланд и Индонезия, предоставили данные за 2023 год. Другие страны, например, Кипр заявили, что не ведут учет переехавших. При этом, пишет издание, невозможно узнать, сколько россиян, получивших вид на жительство, разрешение на работу или учебу за границей, решили вернуться в Россию. Кроме того, в Израиле можно подсчитать только общее число репатриантов, но не все из них остались в стране. „Статистика миграции крайне неточная по сравнению со статистикой рождаемости и смертности, поэтому следует понимать, что данная оценка хоть и видится вполне правдоподобной, но может отличаться от реальности как в большую, так и в меньшую сторону“, — прокомментировал исследование The Bell демограф Салават Абылкаликов из Нортумбрийского университета в Великобритании.

Среди стран — лидеров по числу переехавших с 2022 года россиян оказались безвизовые направления: Армения (110 тысяч человек), Казахстан (80 тысяч), Грузия (74 тысячи). В Израиль, по оценкам The Bell, переехали около 80 тысяч россиян, в США — около 48 тысяч. При этом в Соединенных Штатах россияне массово обращаются за получением убежища, отмечается в исследовании.

Из европейских стран россияне чаще всего уезжали в Германию (36 тысяч человек), Латвию (18 тысяч), Испанию (16 тысяч) и Нидерланды (12 тысяч). Вне Евросоюза в Европе лидирует Сербия — туда уехали около 30 тысяч россиян.

Еще одним популярным направлением, куда переезжали россияне с начала 2022 года, стала Турция. Как отмечает The Bell, в последнее время из этой страны россияне в основном уезжают из-за того, что им не продлевают виды на жительство, а жизнь в Турции становится дороже из-за затяжного экономического кризиса. По данным на июль в сравнении с данными на начало 2022 года число россиян с турецким ВНЖ в стране выросло на 28 тысяч.

Сколько точно россиян покинули страну из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, неизвестно. Власти России официально не раскрывают данные о том, сколько граждан после начала войны уехали, сколько из них вернулись и не вернулись в страну.

Как отмечает The Bell, несмотря на небольшую долю уехавших относительно суммарного населения России (0,5%), эмиграция россиян после начала войны в Украине стала самой массовой за последние 20 лет. До этого самой масштабной волной эмиграции считался период с 1992 по 2004 год, когда страну, по оценкам демографов, покинули 1,6 миллиона человек.