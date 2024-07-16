МНЕНИЕ | Бескомпромиссный переход на эстонский язык образования будет болезненным для всех
Почему, невзирая на активную популяризацию, профессия педагога по-прежнему остается одной из самых невостребованных?
Дети пребывают на долгожданных летних каникулах, и, несмотря наступившее затишье громких обсуждений и переговоров, вопрос образования до сих пор остается одним из самых актуальных в эстонском обществе.
Несомненно, в контексте образования, минувший учебный год был богат на политические решения, обсуждения и декламации. Указания, предложения и комментарии разных чиновников, имеющих и не имеющих отношения к образованию, порой возбуждали противоречивые чувства и эмоции у читателей и слушателей. С уверенностью можно сказать, что „вишенкой на торте событий“ стала забастовка учителей , которая должна была сплотить педагогов всех уровней и национальностей и помочь в консолидации педагогической системы по части перехода на эстоноязычное образование. К сожалению столь мучительно долго согласовывавшийся митинг не принёс желаемого результата; надо признать - мотивированных специалистов как не хватало, так и не хватает, и даже повышение зарплат и снижение планки требований к педагогу не улучшило положение дел. Систему образования не удалось должным образом простимулировать, перезапустить и реструктуризировать.
Руководство школ и детских садов пытается всячески переманить специалистов к себе, и, при отсутствии такой возможности, набирают „необстреленных воробьёв“ без специальных навыков и образования, многие из которых практически сразу отказываются от предлагаемых должностей.
Теперь же наступает финальная стадия процесса перехода на государственный язык обучения. И что же мы видим? С какими достижениями подходим к реализации одного из главных проектов в системе образования за последние десятилетия?
Невозможно не обратить внимание на возросшее количество различных педагогических вакансий. Руководство школ и детских садов пытается всячески переманить специалистов к себе, и, при отсутствии такой возможности, набирают „необстреленных воробьёв“ без специальных навыков и образования, многие из которых практически сразу отказываются от предлагаемых должностей.
Глядя на сложившиеся обстоятельства и участившуюся ротацию в штате педагогов, нельзя не отметить нарастающее недовольство родителей, которые активно стали пытаться переводить своих детей в эстонские детские сады, объясняя свое решение безысходностью и отсутствием положительной динамики в переходе.
Можно ли было предугадать такое развитие событий и облегчить симптомы? Безусловно, однако, мне думается, к этому не было приложено достаточное количество усилий. Или же, напротив, никто и не пытался сгладить углы, а просто действовал радикально, без анестезии, не заботясь о последствиях.
Те, кто прогнозировал сценарий бескомпромиссного перехода без учета потребностей детей, оказались правы, поскольку с большей долей вероятности, первое время после долгожданного перехода будет очень сложное для всех участников процесса.
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