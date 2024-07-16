Покушение на Трампа: почему Секретная служба позволила стрелку подобраться к бывшему президенту США?

Продажа такого типа оружия была временно запрещена в США в 1994 году, но запрет истек в 2004-м, и продлить его не удалось. Начиная с 2010-х годов, такие винтовки много раз применялись в США при массовых шутингах — стрельбе по мирным людям в общественных местах, в первую очередь, в школах.

Правоохранительные органы обнаружили на месте преступления полуавтоматическую винтовку типа AR — это один из самых популярных видов оружия в США. Это оружие позволяет быстро убить максимальное число людей.

„Видео указывает на, что оружие стрелявшего, похоже, было плохо пристреляно или вообще не пристреляно [пристрелка оружия — это пробная стрельба сериями для изучения боя оружия и внесения необходимых поправок для повышения точности — Би-би-си]. Выстрелы легли не в одну область. Для винтовки этого образца это очень низкая точность“, — объяснил он.

По просьбе Русской службы Би-би-си видео стрельбы проанализировал один из ведущих снайперов сил спецназа Великобритании. Он попросил не указывать его имя, поскольку является действующим сотрудником вооруженных сил.

Представитель Секретной службы США сообщил, что Крукс успел выстрелить несколько раз. Анализ, который газета The New York Times провела совместно с экспертом по акустике стрельбы, говорит о том, что стрелок успел выпустить две очереди. Первая состояла из трех выстрелов, вторая из пяти — то есть всего выстрелов было восемь.

Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания рядом с местом проведения митинга: по оценке отдела расследований Би-би-си Verify, между ним и Трампом было около 130 метров.

20-летний Томас Крукс попытался застрелить бывшего президента США Дональда Трампа через несколько минут после того, как тот начал выступление на митинге в городе Батлер, штат Пенсильвания.

Как развивались события и что можно сказать о стрелке?

Би-би-си поговорила о покушении с ведущим снайпером британского спецназа, изучила мнения экспертов в области безопасности и рассказывает, как устроена охрана митингов и с какими вопросами столкнется Секретная служба во время расследования.

Снайпер британской армии, говорившей с Би-би-си, предположил, что нападавший никогда раньше не направлял оружие на людей: „У меня сложилось впечатление, что он был крайне взволнован перед стрельбой. Он выпалил несколько раз подряд без малейших пауз, а потом еще. Похоже на стрельбу под влиянием эмоций. Я не увидел в его действиях логики или следования алгоритмам, которым учат снайперов“.

Эксперт сделал вывод, что Крукс целился Трампу в голову — что также указывает на то, что молодой человек не был профессионалом.

„Голова — это крайне подвижная цель, профессиональные стрелки стараются выбирать другие точки, если это возможно. Но для меня очевидно, что нападавший мало тренировался в прицельной стрельбе. В противном случае результат был бы другим, особенно со 130 метров“, — отметил он.

Кого защищает Секретная служба?

Сразу после того, как раздались выстрелы (многие очевидцы сравнивали их звуки с разрывами петард), Трамп схватился за правое ухо и пригнулся. К нему сразу же бросились охранявшие его агенты Секретной службы США.

Это ведомство, которое формально входит в структуру Министерства внутренней безопасности. Его создали в 1865 году еще при Аврааме Линкольне — тогда для борьбы с фальшивомонетчиками.

После того, как в 1901 году 25-й президент США Уильям Мак-Кинли умер в результате покушения, Секретной службе поручили защищать главу государства и его семью. Сейчас это ее основная функция — в этом смысле ведомство можно сравнить с российской ФСО.

Секретная служба продолжает охранять американских президентов даже после того, как срок их полномочий истек. Кроме того, она защищает вице-президента и основных кандидатов на президентское кресло. То есть у Секретной службы были сразу две причины охранять Дональда Трампа.

Через несколько секунд после начала стрельбы снайпер Секретной службы убил Крукса. Убедившись, что стрелок больше не представляет опасности, силовики помогли Трампу подняться, а затем сопроводили его до автомобиля, который увез бывшего президента в больницу.