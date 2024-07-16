В Пельгулинна в результате резкого торможения маршрутного автобуса пострадали пассажиры

В 17.24 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по Купра теэ, 34. 28-летний мужчина, управлявший ленгковым автомобилем Škoda Octavia, наехал на 45-летнего мужчину, ехавшего на велосипеде. Велосипедиста доставили в больницу.

В 17.46 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Сыле, 48. 65-лени мужчина, находясь за рулем маршрутного автобуса Solaris Urbino, был вынужден затормозить из-за выехавшего перед ним неустановленного легкового автомобиля. Из-за резкого торможения в автобусе упали 66-летняя женщина и 74-летний мужчина. Пассажиров доставили в больницу.

В 18.41 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Майси, 13. 57-летняя женщина, управлявшая легковым автомобилем Volkswagen, наехала на переходившую дорогу по перекрестку 31-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу.

В 21.14 произошло дорожное происшествие в Валга у дома по улице А. Нойланди, 2. 36-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, заезжая на тротуар, потерял контроль над электросамокатом фирмы Bolt и упал. Самокатчика доставили в больницу.

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