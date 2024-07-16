После покушения Трамп пришел на конференцию республиканцев, выдвинувшую его в президенты США. Кандидатом в вице-президенты стал Джеймс Дэвид Вэнс

Раз в четыре года каждая из двух основных партий США проводит такой съезд, чтобы официально выбрать своего кандидата на выборах президента США и подготовиться к заключительному этапу предвыборной кампании.

Трамп появился перед ликующими сторонниками с повязкой. Затем он повторил жест, который сделал сразу же после покушения: поднял руку с сжатым кулаком.

В результате стрельбы на митинге в штате Пенсильвания кандидат в президенты получил легкую травму уха (при этом пуля прошла в миллиметрах от его головы), один из участников митинга был убит, двое других получили тяжелые ранения.

Ожидается, что Трамп выступит на съезде несколько позже на этой неделе и его речь станет центральным событием.

Во время съезда Республиканской партии делегаты от каждого штата заявляют о своей поддержке того или иного кандидата от партии и утверждают политическую платформу.

В этом году, отмечает Русская служба Би-би-си, это была всего лишь формальность для Трампа как предполагаемого кандидата от партии, поскольку он уже получил 2265 голосов делегатов на предварительных выборах, чего более чем достаточно для выдвижения.

Демократы проведут свой съезд в следующем месяце в Чикаго.

Кандидат в вице-президенты

Выбор Дональдом Трампом 39-летнего сенатора от штата Огайо Дж. Д. Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты говорит о том, что Трамп знает: эти выборы будут выиграны или проиграны в нескольких промышленных штатах — Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, отмечает корреспондент Би-би-си в США Энтони Зуркер.

Уроженец Огайо, Вэнс привлек к себе внимание после выхода своего бестселлера „Деревенская элегия“, в котором он рассказал, как рос в рабочей среде и как это повлияло на его политику и мировоззрение.

Благодаря своему опыту Вэнс способен привлечь тех белых избирателей из рабочего класса, которые неохотно голосовали за Трампа в 2016 году.