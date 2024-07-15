Полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ Оксану

Женщина ушла из дома в воскресенье, 14 июля, и до сих пор не вернулась.

Полиция поговорила с близкими женщины и проверила места, где она может находиться, но пока безрезультатно.

Рост Оксаны около 170 см, телосложение плотное, волосы темные короткие. Скорее всего, была одета в темную одежду.

Полиция просит всех, кто видел Оксану или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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