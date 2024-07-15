15.07.2024, 19:48
Полиция ищет пропавшую в Ласнамяэ Оксану
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поиске пропавшей в Ласнамяэ 45-летней Оксаны.
Женщина ушла из дома в воскресенье, 14 июля, и до сих пор не вернулась.
Полиция поговорила с близкими женщины и проверила места, где она может находиться, но пока безрезультатно.
Рост Оксаны около 170 см, телосложение плотное, волосы темные короткие. Скорее всего, была одета в темную одежду.
Полиция просит всех, кто видел Оксану или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
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