15.07.2024, 19:22
Ушла в магазин и пропала. Полиция просит помощи в поисках 71-летней женщины
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках 71-летней Кайсы, пропавшей в деревне Мийдуранна в волости Виймси.
В субботу, 13 июля, в 15 часов женщина ушла в магазин и до сих пор не вернулась.
Полиция пообщалась с близкими женщины и проверила места, где она может находиться, но пока безрезультатно.
Рост пропавшей около 160 см, волосы светло-каштановые, до плеч. Была одета в голубую летнюю куртку, темные брюки и шапку. С собой у нее кошелек, но мобильного телефона нет.
Полиция просит всех, кто видел Кайсу или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.
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