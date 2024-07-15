Ушла в магазин и пропала. Полиция просит помощи в поисках 71-летней женщины

В субботу, 13 июля, в 15 часов женщина ушла в магазин и до сих пор не вернулась.

Полиция пообщалась с близкими женщины и проверила места, где она может находиться, но пока безрезультатно.

Рост пропавшей около 160 см, волосы светло-каштановые, до плеч. Была одета в голубую летнюю куртку, темные брюки и шапку. С собой у нее кошелек, но мобильного телефона нет.

Полиция просит всех, кто видел Кайсу или знает что-либо о ее местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.