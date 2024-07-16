Пропавшая 71-летняя женщина нашлась

В субботу, 13 июля, в 15 часов женщина ушла в магазин и не вернулась.

Полиция пообщалась с близкими женщины и проверила места, где она может находиться, но безрезультатно.

Во вторник пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лутс сообщила, что женщина связалась с близкими и с ней все в порядке.

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