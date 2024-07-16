16.07.2024, 11:52
Пропавшая 71-летняя женщина нашлась
ФОТО:
В понедельник полиция просила помощи в поисках 71-летней Кайсы, пропавшей в деревне Мийдуранна в волости Виймси.
В субботу, 13 июля, в 15 часов женщина ушла в магазин и не вернулась.
Полиция пообщалась с близкими женщины и проверила места, где она может находиться, но безрезультатно.
Во вторник пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лутс сообщила, что женщина связалась с близкими и с ней все в порядке.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.