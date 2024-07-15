После покушения: Байден призывает снизить градус противостояния, Трамп обещает призвать к единству

Байден также позвонил Трампу, чтобы выразить сочувствие в связи с покушением. По сведениям источников газеты Wall Street Journal, этот звонок был „коротким и уважительным“.

В своем обращении президент, судя по всему, намекнул на то, что при отсутствии достоверных фактов в интернете стали распространяться многочисленные ложные утверждения и теории заговора.

ФБР заявило, что в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс из города Бетел-Парк, расположенного в 70 км от Батлера (штат Пенсильвания), где произошло покушение.

Байден также отметил, что американские спецслужбы пока не сделали каких-либо определенных выводов о мотивах нападавшего.

Еще два человека, пострадавшие от выстрелов на митинге Трампа, — 57-летний Дэвид Датч и 74-летний Джеймс Копенхейвер. Они оба находятся в больнице в критическом состоянии. Сам Трамп получил легкое ранение: по предварительным данным, пуля прошла буквально в нескольких миллиметрах от головы экс-президента и задела его ухо.

Президент пожелал Трампу скорейшего выздоровления и назвал героем 50-летнего пожарного Кори Комператоре, который был убит во время митинга Трампа, когда прикрывал от пуль членов своей семьи.

„В Америке мы разрешаем наши разногласия у избирательной урны. Сейчас пришло время это сделать. У избирательной урны. А не при помощи пуль“, — заявил Байден в обращении, которое продолжалось около семи минут.

Байден сказал, что политика должна быть „ареной мирных дебатов“ и насилие никогда не может быть ответом. Политическая борьба „никогда не должна становиться настоящим полем боя, и, не дай Бог, полем убийства“, добавил президент.

„Нам нужно снизить температуру в нашей политике, — заявил Байден. — Нельзя позволить, чтобы такое насилие стало нормой. Политическая риторика в нашей стране стала очень горячей. Пора ее охладить. Сделать это — ответственность всех нас“.

Это было всего третье по счету обращение Байдена из Овального кабинета за время президентства. Подобные выступления делаются относительно редко и обычно посвящены самым серьезным событиям.

Предыдущее такое обращение Байден делал в октябре прошлого года, после нападения ХАМАС на Израиль. До этого он обращался к нации в июне 2023 года, чтобы потребовать от Конгресса США дать разрешение на увеличение порога американского долга.

Трамп: это шанс объединить страну

Тем временем Дональд Трамп дал первое интервью после покушения. Он заявил газете Washington Examiner, что решил переписать свое будущее выступление на съезде и сфокусироваться на национальном единстве, а не на критике Байдена.

„Речь, с которой я собирался выступить, должна была стать бомбой“, — сказал Трамп. „Если бы этого не случилось, то я бы произнес одну из самых своих невероятных речей“, — добавил он и объяснил, что хотел в основном говорить о недостатках политики Байдена.

„Честно скажу, теперь это будет совсем другая речь. Это возможность объединить страну. Мне такую возможность дали“, — заявил бывший президент.

Он также признался, что „только начинает осознавать реальность“ произошедшего с ним в воскресенье.

Трамп уже прибыл в город Милуоки (штат Висконсин), где пройдет конференция.

В интервью газете New York Post по пути в Милуоки он назвал попытку покушения „сюрреалистическим опытом“: „Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв“.

„Самым невероятным было то, что я не просто повернул [голову], но и повернулся в точное время и именно в нужном направлении“, — сказал Трамп, добавив, что пуля, которая задела его ухо, могла бы легко убить его.

„Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом“.

В интервью Washington Examiner Дональд Трамп описал момент, когда он осознал, что в него стреляли и посмотрел на толпу.

„Энергия, исходившая от людей в тот момент... они просто стояли. Трудно описать, что это было, но я знал, что мир наблюдает“.