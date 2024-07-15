Впервые в истории страны: президент Грузии подала иск против закона об „иноагентах“

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд страны против недавно принятого закона „О прозрачности иностранного влияния“. Об этом со ссылкой на ее парламентского секретаря Георгия Мсхиладзе сообщает грузинский телеканал Mtavari в понедельник, 15 июля.

„Президент Грузии впервые подает иск в Конституционный суд Грузии иск, который касается закона „О прозрачности иностранного влияния“, так называемого „российского закона“. Этот закон неконституционный“, - заявил на брифинге для прессы Мсхиладзе. По его словам, Зурабишвили требует приостановить действие закона и полностью отменить его.

Как пишет Telegram-канал Paper Kartuli со ссылкой на доктора права Каху Уриадмкопели, Конституционный суд может приостановить действие закона на время рассмотрения иска. Ранее в тот же день глава грузинского парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе заявил, что закон об „иностранных агентах“ „начнет действовать через несколько недель“.

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