Футболист молодежной сборной Латвии перешел в „Нымме Калью“ на правах аренды

Иван Патрикеев, 18-летний полузащитник „Лиепая“, в текущем сезоне Высшей лиги Латвии выходил на поле всего пять раз. В последний раз он выступал в составе „Лиепая“, которая на данный момент занимает последнее место в национальном чемпионате, в конце мая. В прошлом сезоне Патрикеев провел 28 матчей в составе команды „Супер Нова“, которая по итогам прошлого сезона вылетела в Первую лигу, и забил один гол.

Патрикеев перешел в „Нымме Калью“ на правах полугодичной аренды.

Патрикеев счастлив оказаться в Эстонии, сообщает официальный сайт „Калью“: „Я очень рад подписать контракт с „Нымме Калью“. Здорово оказаться в позитивной атмосфере и профессиональной среде. Надеюсь помочь клубу в достижении его целей и начать играть как можно скорее!“

„Это молодой и талантливый игрок с отличными физическими и техническими данными“, — оценил новичка главный тренер „Нымме Калью“ Никита Андреев.

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