Под Белгородом задержан российский военный, расстрелявший своих сослуживцев

В Белгородской области задержан военнослужащий, который расстрелял трех сослуживцев и сбежал из воинской части на границе с Украиной. Об этом в понедельник, 15 июля, пишет Telegram-канал Baza. Утверждается, что 29-летний военный по имени Алексей был задержан в Грайворонском районе Белгородской области. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Расстрел сослуживцев в части под Белгородом

В четверг, 11 июля, российский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, после чего сбежал из воинской части, расположенной в селе Козинка рядом с российско-украинской границей. В результате стрельбы двое военных были убиты, еще один получил ранения.

Возможным мотивом 29-летнего Алексея Baza называет „месть сослуживцам за унижения“. Ранее белгородское издание „Пепел“ писало, что мужчина открыл стрельбу, потому что „хотел дезертировать - и не смог найти другого выхода“.

Telegram-канал „ВЧК-ОГПУ“ в свою очередь со ссылкой на источник сообщал, что стрельба произошла после распития алкоголя. „Предварительно, двое военнослужащих оскорбили сослуживца, а тот сначала сделал им предупреждение, а когда издевки повторились, то в ответ убил их из пулемета и скрылся. Известно, что стрелок бросил пулемет, из которого устроил стрельбу, во время отхода, сейчас убийцу разыскивают“, - говорится в сообщении.

По информации RT, в результате инцидента против военного возбудили дело о дезертирстве и покушении на убийство.

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