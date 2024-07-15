Полиция ищет пропавшего в Йыхви Илью

В последний раз с мужчиной контактировали месяц назад, когда его видели в Йыхви. У Ильи отсутствует определенное местожительство, и телефона у него с собой нет.

Полицейские проверили возможные места пребывания мужчины, но до сих пор не нашли его. Илья может находиться в Йыхви или Ахтме.

Рост мужчины - 185 см, он лысый. В последний раз он был одет в черную футболку, черные джинсы и красные кроссовки.

Полиция просит всех, кто видел Илью, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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