В центре Таллинна в ночь на субботу был убит 34-летний мужчина. Подозреваемого в убийстве задержали

Сегодня стало известно, что полиция задержала подозреваемого в этом убийстве. Прокуратура подтвердила, что в данный момент проходит заседание, на котором решается вопрос о заключении его под стражу.

Руководитель группы по раскрытию убийств Пыхьяской префектуры Вадим Куперштейн сообщил, что по имеющейся информации и результатам допросов известно, что подозреваемый и пострадавший не были знакомы. „Между подозреваемым и пострадавшим возникла устная ссора на трамвайной остановке. Конфликт быстро обострился, и 34-летний мужчина решил ударить пострадавшего ножом. Затем подозреваемый покинул место происшествия. Точная причина начала конфликта еще подлежит выяснению“, - сказал он.

После поступления сообщения в Центр тревог следователи и криминалисты немедленно начали работу на месте происшествия и трудились около 24 часов, чтобы найти преступника. „Мы работали всю ночь до позднего вечера следующего дня, чтобы как можно быстрее установить, кто мог совершить это преступление. Мы собрали улики на месте происшествия, проверили поступившую информацию от граждан, провели беседы с свидетелями и отсмотрели большой объем записей с городских камер наблюдения. Благодаря камерам нам удалось задержать подозреваемого уже в субботу вечером“, - прокомментировал Куперштейн.

По данному случаю начато уголовное производство по статье об убийстве.

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