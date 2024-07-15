Брат Шумахера совершил каминг-аут

„Самое прекрасное в жизни — это когда рядом правильный партнер, с которым можно поделиться всем“, — подписал Шумахер фотографию в Instagram.

„У тебя лучший партнер, о котором можно только мечтать. Это уже произошло два года назад, но теперь ты можешь показать свою любовь всему миру“, — прокомментировала немецкая актриса Кармен Гайс, которая также является близкой подругой Шумахера.

Партнера Шумахера зовут Этьен, известно, что он много путешествует и любит проводить время на Лазурном берегу во Франции и в Кейптауне в ЮАР

49-летний Шумахер был женат на модели Коре Шумахер с 2001 по 2015 год, от которой у него есть сын Давид Шумахер.

Ральф Шумахер выступал в „Формуле 1“ с 1997 по 2007 год, приняв участие в 182 гонках и одержав шесть побед. Он 27 раз поднимался на пьедестал почета. В 2001 и 2002 годах он занял четвертое место в общем зачете.

Старший брат Ральфа Шумахера - семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

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