„Фантастическая работа. Они убили стрелка одним выстрелом“. Дональд Трамп — о работе агентов Секретной службы во время покушения

„Они проделали фантастическую работу… Они убили его одним выстрелом прямо между глаз“, — заявил Трамп в интервью, которое проходило на его самолете во время перелета в Милуоки на съезд Республиканской партии.

Бывший президент заявил, что агенты Секретной службы, словно „лайнбекеры“, налетели на него, когда преступник, вооруженный полуавтоматической винтовкой AR-15, начал стрельбу. В подтверждение своих слов, как сообщает The New York Post, Трамп расстегнул белую рубашку и показал большой синяк на правом предплечье.

По словам Трампа, агенты ударили его так сильно, что с него слетела обувь. После этого, судя по видеозаписи момента покушения, Трамп просил агентов, чтобы ему позволили обуться, но сотрудники Секретной службы увели его со сцены. Трамп утверждает, что, когда его уводили, он хотел продолжить выступление перед собравшимися сторонниками, но агенты сказали ему, что это небезопасно и ему нужно в больницу.

„Врач в больнице сказал, что никогда не видел ничего подобного, и назвал это чудом“, — заявил Трамп в интервью. По его словам, врач сообщил, что никогда не видел выживших после стрельбы из винтовки AR-15.

„Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв“, — сказал Трамп. По его словам, он выжил при покушении, поскольку в момент выстрела повернул голову вправо, чтобы прочесть надписи на плакатах о нелегальных мигрантах. После этого пуля задела его правое ухо. Во время интервью, как отмечает издание, на Трампе была большая белая повязка, закрывающая раненое ухо. Сотрудники Трампа запретили журналистам фотографировать его.

Бывший президент США также оценил телефонный звонок, который сделал действующий президент Джо Байден вскоре после покушения. По словам Трампа, Байден был „очень мил“. Байден и Трамп поговорили лично впервые за несколько лет (в прошедших ранее дебатах они общались через модераторов).