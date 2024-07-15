ТРАНСЛЯЦИЯ | В Рийгикогу проходит заседание, на котором решают судьбу автоналога и выбирают новых вице-спикеров

Рийгикогу принял инициированный правительством Закон об автоналоге 12 июня. В налоге две составляющие — во-первых, вводится ежегодная плата за зарегистрированное моторное транспортное средство, и, во-вторых, плата за регистрацию моторного транспортного средства в авторегистре.

Президент Алар Карис оставил 25 июня закон без провозглашения, так как, по мнению главы государства, ряд положений закона нарушают принцип равного обращения.

„Так, согласно закону, налог и регистрационный сбор должен платить также человек с тяжелыми или глубокими нарушениями опорно-двигательного аппарата, который отличается от освобожденных лиц только тем, что он может пользоваться немодифицированным транспортным средством. Принцип равного обращения требует, чтобы к людям, находящимся в аналогичной ситуации, относились одинаково“, — подчеркнул тогда Карис.

Президент посчитал необходимым вновь обсудить закон в Рийгикогу и привести его в соответствие с конституцией.

На пленарном заседании Рийгикогу в ходе обсуждения этого вопроса выступят с докладами представители Конституционной и финансовой комиссий парламента, которым каждый депутат сможет задать вопрос. Затем начнется дискуссия, в ходе которой по вопросу автоналога смогу высказаться члены Рийгикогу, представители комиссий и фракций, и после окончания этого обсуждения будет поставлен на голосование вопрос о повторном принятии закона в неизменном виде. Если Рийгикогу не примет решение о принятии закона в неизменном виде, то будет определено время для представления поправок к закону и процесс принятия закона продолжится в общем порядке.

Вопрос о кандидатурах вице-спикеров открыт

После обсуждения Закона об автоналоге Рийгикогу выберет новых вице-спикеров.

Нынешний вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас после избрания депутатом Европейского парламента отправляется работать в Брюссель, а его полномочия как члена Рийгикогу и заместителя председателя парламента прекращаются. Поэтому парламенту нужно собраться и выбрать нового вице-спикера.