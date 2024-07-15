ВИДЕО И ФОТО | Рийгикогу не принял закон об автоналоге в неизмененном виде. И избрал новых вице-спикеров

В ходе голосования по вопросу о том, принимать ли отклоненный президентом закон в неизменном виде, против были 94 депутата. Воздержавшихся и голосовавших „за“ не было. Таким образом, закон не был повторно принят парламентом в неизменном виде.

Заседание началось с обсуждения Закона об автоналоге. Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн призвала не поддерживать принятие закона в неизменном виде. По словам Аккерманн, благодаря замечаниям президента содержательно проект закона станет лучше, а не только будет разрешена проблема конституционного характера.

Депутат Рийгикогу Март Хельме (фракция EKRE) спросил Аккерманн как уроженку острова Кихну: если будет введен налог на моторные транспортные средства, то он будет действовать для всех двигателей, и не придется ли после этого людям, плывущим на лодке на остров, снова начать полагаться на силу ветра? Аккерманн ответила, что проект Закона об налоге на моторные транспортные средства не касается лодок.

Член парламентской фракции Центристской партии Анастасия Коваленко-Кылварт сказала, что их партия против того, чтобы вообще продолжать производство по проекту закона об автомобильном налоге. Председатель EKRE Мартин Хельме также заявил, что они против автомобильного налога и отменили бы этот закон, если бы могли. Хельме добавил, что неправильно называть автоналог в широком смысле налогом на гособорону.

Предыстория вопроса

Рийгикогу принял инициированный правительством Закон об автоналоге 12 июня. В налоге две составляющие — во-первых, вводится ежегодная плата за зарегистрированное моторное транспортное средство, и, во-вторых, плата за регистрацию моторного транспортного средства в авторегистре.

Президент Алар Карис оставил 25 июня закон без провозглашения, так как, по мнению главы государства, ряд положений закона нарушают принцип равного обращения.