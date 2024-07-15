ВИДЕО И ФОТО | Рийгикогу не принял закон об автоналоге в неизмененном виде. И избрал новых вице-спикеров(9)
В понедельник (15.07) в 10 часов началось внеочередное заседание Рийгикогу, на котором депутаты решили не принимать закон об автомобильном налоге в неизмененном виде. Также избрали вице-спикеров Рийгикогу - ими стали Тоомас Кивимяги и Арво Аллер.
В ходе голосования по вопросу о том, принимать ли отклоненный президентом закон в неизменном виде, против были 94 депутата. Воздержавшихся и голосовавших „за“ не было. Таким образом, закон не был повторно принят парламентом в неизменном виде.
Заседание началось с обсуждения Закона об автоналоге. Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Аннели Аккерманн призвала не поддерживать принятие закона в неизменном виде. По словам Аккерманн, благодаря замечаниям президента содержательно проект закона станет лучше, а не только будет разрешена проблема конституционного характера.
Депутат Рийгикогу Март Хельме (фракция EKRE) спросил Аккерманн как уроженку острова Кихну: если будет введен налог на моторные транспортные средства, то он будет действовать для всех двигателей, и не придется ли после этого людям, плывущим на лодке на остров, снова начать полагаться на силу ветра? Аккерманн ответила, что проект Закона об налоге на моторные транспортные средства не касается лодок.
Член парламентской фракции Центристской партии Анастасия Коваленко-Кылварт сказала, что их партия против того, чтобы вообще продолжать производство по проекту закона об автомобильном налоге. Председатель EKRE Мартин Хельме также заявил, что они против автомобильного налога и отменили бы этот закон, если бы могли. Хельме добавил, что неправильно называть автоналог в широком смысле налогом на гособорону.
Предыстория вопроса
Рийгикогу принял инициированный правительством Закон об автоналоге 12 июня. В налоге две составляющие — во-первых, вводится ежегодная плата за зарегистрированное моторное транспортное средство, и, во-вторых, плата за регистрацию моторного транспортного средства в авторегистре.
Президент Алар Карис оставил 25 июня закон без провозглашения, так как, по мнению главы государства, ряд положений закона нарушают принцип равного обращения.
„Так, согласно закону, налог и регистрационный сбор должен платить также человек с тяжелыми или глубокими нарушениями опорно-двигательного аппарата, который отличается от освобожденных лиц только тем, что он может пользоваться немодифицированным транспортным средством. Принцип равного обращения требует, чтобы к людям, находящимся в аналогичной ситуации, относились одинаково“, — подчеркнул тогда Карис.
Президент посчитал необходимым вновь обсудить закон в Рийгикогу и привести его в соответствие с конституцией.
На пленарном заседании Рийгикогу в ходе обсуждения этого вопроса выступят с докладами представители Конституционной и финансовой комиссий парламента, которым каждый депутат сможет задать вопрос. Затем начнется дискуссия, в ходе которой по вопросу автоналога смогу высказаться члены Рийгикогу, представители комиссий и фракций, и после окончания этого обсуждения будет поставлен на голосование вопрос о повторном принятии закона в неизменном виде. Если Рийгикогу не примет решение о принятии закона в неизменном виде, то будет определено время для представления поправок к закону и процесс принятия закона продолжится в общем порядке.
Выбраны заместители председателя Рийгикогу
После обсуждения закона об автоналоге депутаты выбрали новых вице-спикеров парламента. Выборы проводились тайным голосованием.
Нынешний вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас после избрания депутатом Европейского парламента отправляется работать в Брюссель, а его полномочия как члена Рийгикогу и заместителя председателя парламента прекращаются. Поэтому парламенту нужно выбрать нового вице-спикера.
Вице-спикеры выбираются в паре, поэтому голосование будет проведено и по первому вице-спикеру. Но это была скорее формальность, так как нынешний вице-председатель Рийгикогу депутат от Партии реформ Тоомас Кивимяги остался единственным кандидатом от правящей коалиции. Что касается вице-спикера от оппозиции, то к единому кандидату оппозиционные фракции не пришли.
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) представила кандидатом на пост вице-спикера Арво Аллера. Другая оппозиционная партия — Isamaa – выдвинула кандидатуру Урмаса Рейнсалу. Третья сила оппозиции — Центристская партия - поддержала на выборах кандидата EKRE.
По результатам голосования Арво Аллер получил от депутатов Рийгикогу 20 голосов, Тоомас Кивимяги — 58 голосов и Урмас Рейнсалу — 17 голосов. Один избирательный бюллетень был не заполнен и поэтому признан недействительным. Таким образом, заместителями председателя парламента были выбраны Кивимяги и Аллер.
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