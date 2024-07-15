Водитель такси сбил ребенка

В 03.13 произошло дорожное происшествие в Таллинне. Около дома по улице Юхкентали, 35 упал ехавший на самокате фирмы Bolt 30-летний мужчина. Самокатчика с признаками алкогольного опьянения доставили в больницу.

В 04.26 произошло дорожное происшествие в деревне Араву Ряпинаской волости Пылваского уезда. 43-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения съехал на легковом автомобиле Volvo XC90 в кювет. Водителя доствили в больницу.

В 08.30 произошло дорожное происшествие в Вильяндиском уезде в волости Мульги на 6,2 километре шоссе Абья-Палуоя-Сарья-Тылла. Не имеющий водительских прав соответствующей категории 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, находясь за рулем легкового автомобиля Opel Insignia Sports Tourer, потерял управление и съехал с дороги в кювет. Пассажиров, 44-летнего мужчину и 37-летнюю женщину, доставили в больницу.

В 11.20 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Астангу, 1. Ехавший на велосипеде 63-летний мужчина врезался в бордюр и упал. Велосипедиста доставили в больницу.

В 13.44 произошло дорожное происшествие в Таллинне. У дома по улице Тёэстузе, 54 упала ехавшая на велосипеде 54-летняя женщина, ее доставили в больницу.

В 14.54 произошло ДТП в Харьюском уезде в волости Харью на 30-м километре шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна. 36-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовым автомобилем Scania, которым управлял 42-летний мужчина. Пассажиров Toyota, 36-летнюю женщину и 6-летнюю девочку, доставили в больницу.

В 22.12 произошло дорожное происшествие в Таллинне. 68-летний водитель моторного транспортного средства Toyota Auris (услуга таксоизвоза), отъезжая от дома по улице Лыуна, 40, наехал на мальчика (его возраст уточняется). Пешехода доставили в больницу.

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