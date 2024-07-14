Стала известна личность погибшего на митинге Трампа

„Митинг Трампа в Пенсильвании унес жизнь моего брата Кори Комператора. Ненависть к одному человеку унесла жизнь того человека, которого мы любили больше всего. Он был героем, который защищал своих дочерей. Его жена и девочки пережили немыслимое и невообразимое“, — написала Комператор в фейсбуке. Она добавила, что ее брату только что исполнилось 50 лет.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро на пресс-конференции в воскресенье подтвердил личность погибшего, передает „Медуза“. Он рассказал, что Комператор работал в пожарной службе и него были две дочери. „Кори был отцом. Кори был пожарным. Каждое воскресенье Кори ходил в церковь. Кори любил свое сообщество. А особенно Кори любил свою семью“, — сказал Шапиро.

По словам губернатора, Комператор был ярым сторонником Трампа и был очень рад присутствовать на его митинге. „Жена Кори попросила меня рассказать всем вам, что Кори умер героем. Вчера вечером на этом митинге Кори бросился к своей семье, чтобы защитить их“, — заявил он.

Днем 13 июля на предвыборном митинге Дональда Трампа в Батлере произошла стрельба. Одна пуля оцарапала верхнюю часть правого уха бывшего президента США, после чего у него возникло кровотечение. Трампа эвакуировали со сцены агенты Секретной службы. Он пострадал незначительно. В результате стрельбы погиб один из посетителей митинга, еще двое получили тяжелые ранения. Спецслужбы застрелили нападавшего. Его идентифицировали как 20-летнего жителя Пенсильвании Томаса Мэттью Крукса. Мотивы злоумышленника устанавливаются.

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