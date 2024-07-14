ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (872-й день) | Российские войска усиленно атакуют на покровском направлении в Донецкой области
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Главные новости прошедшей ночи
Александр Лукашенко 13 июля заявил о „ликвидации напряженности“ на границе с Украиной и отводе оттуда войск. О концентрации украинских сил в приграничных с Беларусью районах говорили с 18 июня. Глава белорусского КГБ Иван Тертель добавил, что „украинская сторона вела себя сдержанно“.
Владимир Зеленский анонсировал подписание новых соглашений о гарантиях безопасности с Чехией и Словенией. Украина также работает над соглашением с Ирландией.
На востоке Украины в течение ночи были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и четыре разведывательных беспилотника. В Днепропетровской области есть повреждения в трех районах, при атаке пострадала 67-летняя местная жительница.
Минобороны России, в свою очередь, отчиталось об одном украинском беспилотнике, сбитом ночью над Брянской областью.
Около 122 тысяч уголовных производств начато по фактам военных преступлений россиян в Украине.
Национальная полиция Украины опубликовала статистику зафиксированных преступлений, совершенных военными РФ во время полномасштабного вторжения в Украину (по состоянию на 14.07.2024).
“Начато уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими ВС РФ и их пособниками – 121 945: за нарушение законов и обычаев войны – 106 596; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – 9 279; коллаборационная деятельность – 4 045; государственная измена – 261“, – сказано в сообщении.
Отдельно указываются сведения о преступлениях против детей: погибшие – 561; раненые – 1 459; пропавшие без вести – 1 961; разыскано – 29 653; депортированные в РФ – 19 546 (возвращены – 388). Также, по данным Нацполиции, начато 101 уголовное производство по фактам совершения военными РФ сексуального насилия.
При обстреле поселка Октябрьский в Белгородской области пострадали четыре человека, в том числе девятимесячный ребенок. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, украинские военные вели обстрел из РСЗУ — в общей сложности, повреждения получили 17 частных домов и три многоквартирных.
Минобороны РФ объявило о взятии под контроль села Урожайное в Донецкой области. Эту информацию подтверждают украинские и российские военные паблики.
В субботу днем российские войска нанесли два удара по поселку Буды в Харьковском районе. По данным Харьковской областной прокуратуры, погибли двое, число пострадавших увеличилось до 25, из них двое детей.
„Количество травмированных возросло до 25 человек, среди них 14-летняя девочка и 9-летний мальчик“, — сообщила Харьковская областная прокуратура в телеграм-канале.
В результате российского удара по железнодорожной станции в Будах погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря и полицейский сектора реагирования патрульной полиции Харьковского районного управления полиции Алексей Кощий.
Среди пострадавших — пятеро железнодорожников.
Минобороны России заявило, что удар „Искандером“ был нанесен „по месту стоянки железнодорожного эшелона ВСУ с боеприпасами“ в селе Буды Харьковской области.
ISW: Россия готова рассмотреть предложения Ирана о посредничестве.
Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном обзоре, Россия и Иран продолжают заявлять о своей приверженности углублению двусторонних отношений и многостороннего сотрудничества.
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал 12 июля в газете Tehran Times статью, в которой Пезешкиан похвалил Китай и Россию за поддержку Ирана в „трудные времена“. Пезешкиан заявил, что Иран „стремится к миру“ между Россией и Украиной и готов поддержать инициативы, направленные на достижение мира.
Посол России в Иране Алексей Дедов в интервью РИА Новости, опубликованном 13 июля, заявил, что Россия готова рассмотреть предложения о мирном посредничестве со стороны Ирана, хотя президент России Владимир Путин недавно отверг возможность каких-либо посреднических усилий третьей стороны между Россией и Украиной.
Генштаб ВСУ в сводке на ранний вечер воскресенья сообщил, что российские войска продолжают беспрерывно атаковать на покровском направлении в Донецкой области. На остальных участках фронта боестолкновений было относительно немного; о каком-либо продвижении россиян генштаб не пишет.
В сводке генштаба говорится, что с начала суток на покровском направлении российские войска атаковали 24 раза, и на момент составления сводки две атаки еще продолжались.
Генштаб сообщает, что основные усилия противник сосредотачивает в районе Новоалександровки и Прогресса — это соседние села в 23-26 км на восток от важного узлового пункта, города Покровска. В районе двух этих сел украинские военные отбивали в воскресенье 19 атак, а еще пять — на обоих флангах от них.
На соседнем участке фронта, дальше на север — генштаб называет этот участок краматорским направлением — зафиксировано пять атак.
На других участках фронта, от севера Харьковской области до низовий Днепра в Херсонской области, украинские военные насчитали по две-три попытки россиян идти вперед, а также десятки ударов планирующими авиабомбами и ракетами с самолетов.
С начала этого года саперы разминировали около 157 тысяч гектаров (1570 кв.км) сельсхохозяйственных земель в Украине. Об этом объявил в воскресенье украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
В опубликованном в фейсбуке Шмыгаля кратком отчете за неделю говорится, что за последние полгода число сертифицированных в Украине операторов разминирования выросла более чем в полтора раза — теперь их 43.
Агентство Укрiнформ наапоминает, что в прошлом году в Украине были разминированы около 330 тысяч гектаров (3300 кв.км) сельскохозяственных земель.
По подсчетам украинских властей и международных организаций, с началом развязанной Россией войны против Украины более 150 тыс. кв. км — четверть территории Украины — стали потенциально засоренными минами и боеприпасами.
С начала этой недели Россия применила против Украины больше 700 управляемых авиабомб, больше 170 ударных беспилотников и почти 80 ракет — об этом написал в воскресенье в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.
„Масштабу этого зла должен отвечать и масштаб решений о защите жизни. Каждый партнер может повлиять на ситуацию, может укрепить оборону от террора. И Украина благодарна всем нашим друзьям, кто именно так и делает“, — говорится в записи в телеграм-канале Зеленского.
Российские военные обстреляли Мирноград и Лиман в Донецкой области. Как сообщили местные власти, в Мирнограде снаряд попал в жилую многоэтажку, один человек погиб, шестеро получили ранения. В Лимане пострадали три человека.
В Курской области в городе Суджа украинский дрон атаковал телевышку, сообщил губернатор региона. По информации Mash, под удар также попала закрытая городская автозаправка (телеграм-канал отмечает, что раньше в городе было четыре АЗС, но с начала июля их все разбомбили).
(По материалам „Медузы“ и Би-би-си)
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