ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (872-й день) | Российские войска усиленно атакуют на покровском направлении в Донецкой области

Главные новости прошедшей ночи

Александр Лукашенко 13 июля заявил о „ликвидации напряженности“ на границе с Украиной и отводе оттуда войск. О концентрации украинских сил в приграничных с Беларусью районах говорили с 18 июня. Глава белорусского КГБ Иван Тертель добавил, что „украинская сторона вела себя сдержанно“.

Владимир Зеленский анонсировал подписание новых соглашений о гарантиях безопасности с Чехией и Словенией. Украина также работает над соглашением с Ирландией.

На востоке Украины в течение ночи были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 и четыре разведывательных беспилотника. В Днепропетровской области есть повреждения в трех районах, при атаке пострадала 67-летняя местная жительница.

Минобороны России, в свою очередь, отчиталось об одном украинском беспилотнике, сбитом ночью над Брянской областью.

Около 122 тысяч уголовных производств начато по фактам военных преступлений россиян в Украине.

Национальная полиция Украины опубликовала статистику зафиксированных преступлений, совершенных военными РФ во время полномасштабного вторжения в Украину (по состоянию на 14.07.2024).

“Начато уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими ВС РФ и их пособниками – 121 945: за нарушение законов и обычаев войны – 106 596; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины – 9 279; коллаборационная деятельность – 4 045; государственная измена – 261“, – сказано в сообщении.

Отдельно указываются сведения о преступлениях против детей: погибшие – 561; раненые – 1 459; пропавшие без вести – 1 961; разыскано – 29 653; депортированные в РФ – 19 546 (возвращены – 388). Также, по данным Нацполиции, начато 101 уголовное производство по фактам совершения военными РФ сексуального насилия.