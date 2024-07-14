Что покушение на Трампа значит для Америки и ее президентских выборов?

Трудно предсказать, какое влияние субботние события окажут на Америку — и ее политический дискурс.

Со времен Рональда Рейгана, в которого в 1981 году стрелял Джон Хинкли-младший, в США не случалось таких покушений на президента или кандидата в президенты.

Обозреватели вспоминают об относительно недавнем периоде в истории страны, когда были застрелены два брата Кеннеди — один президент, другой кандидат в президенты. В то же время, в 1960-х, от пуль убийц погибли и известные борцы за гражданские права — Медгар Эверс, Мартин Лютер Кинг-младший и Малкольм Икс.

После тех бурных времен в США тоже были случаи стрельбы в политиков. В 2011 году член Конгресса от демократов Габриэль Гиффордс получила на партийном мероприятии тяжелейшее пулевое ранение в голову. Тогда погибли шесть человек.

В 2017 году на бейсбольной тренировке конгрессменов-республиканцев в результате стрельбы пострадали тогдашний секретарь большинства палаты представителей Стив Скализ и еще три человека.

Как и в 1960-е годы, сегодня Америка поляризована почти до предела. Как и тогда, человек с винтовкой, готовый ею воспользоваться, может изменить ход истории.

Весьма вероятно, что выстрелы в Батлере если не изменят ход истории, то по крайней мере могут повлиять на результаты выборов 5 ноября. Правда, сейчас, когда у обоих кандидатов в президенты примерно одинаковый уровень поддержки, об этом рассуждать рано.

„Стреляли в Трампа — попали в Байдена“

Так прокомментировал произошедшее российский политолог Борис Пастухов. С этим заявлением сложно спорить.

Через несколько часов после инцидента президент Джо Байден — вероятный соперник Трампа в ноябре — появился перед камерами, чтобы сделать заявление для прессы: „В Америке нет места такому насилию. Это отвратительно. Мы не можем этому потворствовать“.

Осудили покушение и другие видные демократы, в том числе бывший президент Барак Обама. Ситуацию это не остудило.