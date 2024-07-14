Трамп сделал новое заявление: США останутся „непокорными перед лицом зла“

„Мы не будем бояться, а вместо этого останемся стойкими в нашей вере и непокорными перед лицом зла“, — написал Трамп в новом обращении в своей соцсети Truth Social.

Политик отметил, что вместе со всеми молится за выздоровление пострадавших на митинге и хранит в сердце память о погибшем. „В этот момент как никогда важно, чтобы мы были едины и показали наш истинный характер как американцев, оставаясь сильными и решительными и не позволяя злу победить“, — сказал он.

Также бывший президент пообещал, что примет участие в съезде Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин. Он пройдет с 15 по 18 июля, там представители партии, судя по всему, официально выберут Дональда Трампа кандидатом в президенты США.

„Я искренне люблю нашу страну и люблю всех вас и с нетерпением жду возможности обратиться к нашей великой нации на этой неделе из Висконсина“, — написал Трамп.

Ранее 13 июля, вскоре после пережитого покушения, Трамп уже делился в Truth Social подробностями о произошедшем. По его словам, пуля пробила верхнюю часть его правого уха, после чего у него началось сильное кровотечение. „Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и почувствовал, как пуля разрывает кожу“, — заявлял Трамп. Также он поблагодарил Секретную службу США и правоохранительные органы за „быструю реакцию на стрельбу, которая произошла в Батлере.

В результате стрельбы погиб один из посетителей митинга, двое получили тяжелые ранения. Нападавшего застрелили агенты Секретной службы. Подозреваемый в покушении Трампа опознан как 20-летний Томас Мэттью Крукс.

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