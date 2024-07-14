Политолог: Пуля, попавшая в ухо Трампу, застрелила Байдена(6)
„Пуля, попавшая в ухо Трампу, застрелила Байдена“, - считает кандидат политических наук Иван Преображенский.
Трамп становится однозначным фаворитом предвыборной гонки. Он чудом уцелел, но не потерял присутствия духа, такое избиратели ценят.
Но до выборов еще много времени. Если демократы сменят кандидата и реорганизуют свою предвыборную кампанию, эффект от этого покушения можно будет микшировать.
Но Байден теперь точно политический труп, без шансов на победу. Трампа эта пуля ранила, а его, как кандидата в президенты от демократов, убила.
Посмотрим, что будет дальше.
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