СЕГОДНЯ | Финал Евро-2024! Оставит ли Испания в погоне за рекордным четвертым титулом Англию ни с чем?

Испания

Испания уверенно заняла первое место в так называемой „группе смерти“, где обыграла Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). На пути к финалу испанцы прошли сложнейшую сетку. В 1/8 финала испанцев заставили понервничать грузины, которые первыми открыли счет. Однако это только еще больше разозлило испанцев, которые выиграли со счетом 4:1.

В четвертьфинале испанцам дала бой хозяйка Евро-2024 – сборная Германии. Основное время закончилось со счетом 1:1, а победный гол Мерино забил на 119-й минуте.

В полуфинале испанцы схлестнулись с финалистами ЧМ-2022 – сборной Франции, которая вышла вперед в самом начале матча. Однако и тут испанцы не запаниковали, совершили камбэк за 4 минуты и вышли в финал.

Англия

Англия также заняла первое место в своей группе, но набрала всего пять очков и забила два гола.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы (со Словакией) для англичан вообще спас Джуд Беллингем, забив гол на последних минутах. Благодаря этому удалось сравнять счёт, а в дополнительное время победный мяч забил Гарри Кейн.

В четвертьфинальном матче со Швейцарией (1:1, 5:3 пен.) англичанам снова пришлось спасаться на последних минутах. На этот раз героем английской сборной стал Букайо Саки, забивший на 80-й минуте. Англичане уверенно выиграли в серии пенальти и вышли в полуфинал.

Полуфинальный матч снова не обошелся без везения для англичан. Нидерланды вышли вперед уже на 7-й минуте матча. Однако англичане смогли сравнять счет, показав лучший первый тайм на этом турнире. Во втором тайме мы снова увидели старую добрую Англию, которая нанесла только один удар в створ на 91-й минуте, но этот удар Уоткинса стал победным для англичан.

Интересные факты

В случае победы Испания станет первым четырехкратным чемпионом Европы. Однако Англия, которая вышла в финал во второй раз подряд, не имеет в своем активе ни одного титула чемпиона Европы, а ее единственный титул чемпиона мира датируется 1966 годом.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.