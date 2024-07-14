ОНЛАЙН | Финал Евро-2024! Оставит ли Испания в погоне за рекордным четвертым титулом Англию ни с чем?

Команды подошли к решающей игре в оптимальных составах. У Испании вернулись отбывшие дисквалификацию защитники Ле-Норман и Карвахаль, преувеличенными оказались слухи о травме форварда Мораты, который вышел в основе. У англичан главная неожиданность - выход в старте Люка Шоу.

В отличие от полуфиналов игра началась в спокойном темпе, первые 5 минут без опасных моментов. Слишком велика цена ошибки.

Первый удар - на 13-й минуте Ле-Норман пытался исполнить ножницы в штрафной соперника, получилось неопасно.

Половина первого тайма позади - все еще без явных моментов, много борьбы, отборов, перехватов. Ожидаемо, что по такой игре начались предупреждения - на 25-й минуте горчичник увидел перед собой Кейн за жесткий стык в середине поля.

Составы

Перед матчем

Испания

Испания уверенно заняла первое место в так называемой „группе смерти“, где обыграла Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0). На пути к финалу испанцы прошли сложнейшую сетку. В 1/8 финала испанцев заставили понервничать грузины, которые первыми открыли счет. Однако это только еще больше разозлило испанцев, которые выиграли со счетом 4:1.

В четвертьфинале испанцам дала бой хозяйка Евро-2024 – сборная Германии. Основное время закончилось со счетом 1:1, а победный гол Мерино забил на 119-й минуте.

В полуфинале испанцы схлестнулись с финалистами ЧМ-2022 – сборной Франции, которая вышла вперед в самом начале матча. Однако и тут испанцы не запаниковали, совершили камбэк за 4 минуты и вышли в финал.

Англия

Англия также заняла первое место в своей группе, но набрала всего пять очков и забила два гола.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы (со Словакией) для англичан вообще спас Джуд Беллингем, забив гол на последних минутах. Благодаря этому удалось сравнять счёт, а в дополнительное время победный мяч забил Гарри Кейн.