Марко Михкельсон: у Трампа теперь явное преимущество перед Байденом

„Совершенно очевидно, что покушение на Трампа окажет очень весомое и решающее влияние, прежде всего, на президентские выборы, – отметил Марко Михкельсон. – Я думаю, что мы увидим весь драматизм этой ситуации завтра, когда соберется Республиканский Конгресс, который должен определить кандидата в президенты и вице-президента. Я думаю, что ближайшие три-четыре дня, когда этот конгресс будет проводиться, внимание будет сосредоточено именно на этом событии“.

По мнению Михкельсона, произошедшее даст Трампу явное преимущество на выборах.

„На самом деле мы знаем, какой хаос царит среди демократов, и прежде всего по тому, насколько слабо проявил себя президент Джо Байден как в публичных дебатах, так и позже“, – сказал Михкельсон.

„Это событие – стрельба, спасение Трампа, его превращение в мученика в этой ситуации – естественно, даст ему явное преимущество, и я могу в некотором смысле согласиться, что у Трампа будет явное преимущество перед Байденом после того, что сегодня произошло“, – добавил Михкельсон.

В Дональда Трампа стреляли накануне на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Пуля задела правое ухо бывшего президента США, после чего его закрыли собой сотрудники охраны. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы. ФБР опознало подозреваемого как 20-летнего Томаса Мэттью Крукса. В результате покушения один из зрителей митинга погиб, еще двое получили ранения.

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