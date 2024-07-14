Алар Карис о нападении на Трампа: политическое насилие непростительно и нетерпимо

„Я глубоко обеспокоен нападением на бывшего президента Дональда Трампа на его предвыборном митинге в Пенсильвании. Политическое насилие непростительно и нетерпимо, ему нет места в демократии. Я желаю Дональду Трампу скорейшего и полного выздоровления“, - написал Карис в социальной сети X.

В Дональда Трампа стреляли накануне на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Пуля задела правое ухо бывшего президента США, после чего его закрыли собой сотрудники охраны. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы. ФБР опознало подозреваемого как 20-летнего Томаса Мэттью Крукса. В результате покушения один из зрителей митинга погиб, еще двое получили ранения.

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