СМИ: Удалось узнать имя стрелявшего в Дональда Трампа

Как утверждает New York Post, это двадцатилетний американец по имени Томас Мэтью Крукс.

Источники рассказали New York Post, что Крукс находился на крыше промышленного здания на расстоянии около 130 метров от места проведения митинга, где выступал Трамп. По мнению правоохранительных органов, оттуда он начал стрельбу, в результате которой Трамп был ранен в ухо.

Американские СМИ также сообщают, что стрелок успел сделать до 10 выстрелов, в результате которых погиб один человек и двое были ранены. Сам стрелок был убит полицией на месте. Рядом с ним была найдена полуавтоматическая винтовка AR.

У правоохранительных органов нет данных о том, какими мотивами мог руководствоваться нападавший.

Стрельба началась в городке Батлер в штате Пенсильвания вечером (по местному времени) в субботу, где проходило предвыборное выступление Дональда Трампа. Как сообщил позже сам Трамп, одна из пуль задела его ухо, он был госпитализирован в местную больницу. По сообщениям врачей, угрозы жизни Трампа нет.

Трамп баллотируется на должность президента США от Республиканской партии. Нынешний президент США Джо Байден и многие американские ведущие политики - и республиканцы, и демократы, - резко осудили атаку на одного из двух ведущих кандидатов в президенты.

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