ВИДЕО | В результате стрельбы Трамп получил ранение на митинге в Пенсильвании. Есть погибшие и тяжело раненые

„Трамп демонстрировал таблицу с цифрами пересечения границы, когда в толпе раздались выстрелы. Было видно, как Трамп потянулся правой рукой к шее. На его лице показалась кровь“, - говорится в сообщении агентства AP.

На фото- и видеокадрах с места происшествия видно, что у бывшего президента США кровь на правом ухе и течет по лицу.После прозвучавших выстрелов он „быстро спрятался за стойку“, из толпы раздались крики, а охранники Трампа бросились на сцену оказывать ему помощь. АР уточняет, что экс-президент сумел подняться на ноги и поднял кулак. Спустя несколько минут его кортеж покинул место инцидента.

Сам Трамп написал позднее в принадлежащей ему соцсети Truth Social, что пуля пробила ему верхнюю часть правого уха.

Секретная служба США: Трамп в безопасности

Секретная служба США, отвечающая за безопасность бывших и действующих президентов, заявила, что Дональд Трамп находится в безопасности. В заявлении Секретной службы говорится, что предполагаемый виновник происшествия произвел несколько выстрелов в сторону сцены, находясь на возвышении. Он „был нейтрализован“ сотрудниками службы, и скончался. Также погиб один зритель, и еще два человека получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии.

По словам директора по связям с общественностью Трампа Стивена Чунга, экс-президент был доставлен для обследования в медицинское учреждение. Чунг сказал, что Дональд Трамп „чувствует себя хорошо“. Позднее губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил, что он покинул больницу. После больницы сотрудники Секретной службы США доставили Трампа в безопасное место. Где находится это укрытие, не разглашается.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, премер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Венгрии Виктор Орбан, бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва и многие другие политические деятели мира выразили свое потрясение в связи с ранением Дональда Трампа на его митинге и осудили насилие.