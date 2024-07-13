„Потенциальные жертвы — столицы Европы“. Кремль заявил, что Россия готова „сдержать“ ракеты США в Германии

В ответ на высказывание Зарубина о том, что в ответ на размещение американских ракет в Европе России придется направлять свои ракеты „в ту сторону“, Песков сказал:

Конечно. Это же всегда была такая парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты, разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве целей определяла для наших ракет эти европейские точки.

И вот парадоксальная ситуация: Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна находится в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили.

У нас хватает потенциала, для того чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств.

На реплику Зарубина о том, что прошлое противостояние закончилось распадом СССР, представитель Кремля заявил, что сейчас „Европа трещит по швам“.