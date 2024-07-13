„Потенциальные жертвы — столицы Европы“. Кремль заявил, что Россия готова „сдержать“ ракеты США в Германии
Россия обладает достаточным потенциалом для сдерживания в случае размещения дальнобойных ракет США в Европе, но ей придется нацелить свои ракеты на столицы европейских стран. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью ведущему программы „Москва. Кремль. Путин“ телеканала „Россия 1“ Павлу Зарубину
В ответ на высказывание Зарубина о том, что в ответ на размещение американских ракет в Европе России придется направлять свои ракеты „в ту сторону“, Песков сказал:
Конечно. Это же всегда была такая парадоксальная ситуация. Соединенные Штаты размещали такие ракеты, разного вида ракеты, разной дальности, но традиционно направленные на нашу страну. Наша страна, соответственно, в качестве целей определяла для наших ракет эти европейские точки.
И вот парадоксальная ситуация: Америка продолжает зарабатывать деньги, Европа находится в прицеле наших ракет, наша страна находится в прицеле американских ракет, находящихся в Европе. Мы уже все это проходили.
У нас хватает потенциала, для того чтобы сдерживать эти ракеты. Но потенциальной жертвой являются столицы этих государств.
На реплику Зарубина о том, что прошлое противостояние закончилось распадом СССР, представитель Кремля заявил, что сейчас „Европа трещит по швам“.