„Как я его целовал, как плакал“. История четырехмесячного Тимофея — пациента „Охматдета“

В это время дедушка Тимофея Геннадий в селе Глеваха читал новости о том, что столица подверглась обстрелу.

8 июля в результате российского ракетного удара по Киеву были повреждены три больницы, жилые дома, завод и бизнес-центр. Погибло более 30 человек.

Геннадий срочно набрал телефон невестки.

„Больше всего на свете я хотел услышать ее голос, я хотел услышать, что с ними все в порядке, что они живы, но не было никакой связи. У меня сердце оборвалось, я не мог дышать. Мой внук, столько других детей — я так и представил себе все это“, — говорит Геннадий.

Геннадий - ветеран, участник АТО в 2014-2015 годах. Он хорошго знает, насколько страшными могут быть последствия обстрелов больницы. Он без промедления отправился в „Охматдет“.

Дорога от села до центра Киева заняла много времени. В регионе по-прежнему звучала сирена воздушной тревоги. Вызвать такси Геннадий не смог, добирался с пересадками, рассказывает Русская служба BBC.

Он плохо ориентировался в городе. До войны они с женой жили в Запорожской области, под оккупацией пережили много издевательств, обысков и избиений, уехали, и только в мае 2024 года снова вернулись в Украину, совершив долгий путь через Россию, Белоруссию и Польшу.

Тогда они впервые увидели внука, который родился во время войны.

На Контрактовой площади Геннадий вышел из метро и снова попытался вызвать такси. Но в городе, парализованном в тот день обстрелами, было сложно найти машину.

Незнакомая ему 18-летняя киевлянка Анна помогла Геннадию добраться до больницы. Она рассказала, что когда-то ее спасли в „Охматдете“, и она считает своим долгом поехать туда и помочь.

Возлее здания скопилось много машин. Кареты скорой помощи и пожарные расчеты приезжали и уезжали.