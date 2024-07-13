ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (871-й день) | Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил о покушениях на Путина

Авторы законопроекта предлагают дифференцировать уголовную ответственность в зависимости от степени вовлеченности в мятеж и от тяжести его последствий. Так, документ предусматривает сроки лишения свободы от 15 до 20 лет за организацию и руководство мятежом, от 12 до 20 лет за участие в нем, а также пожизненное заключение, если мятеж имел тяжкие последствия и привёл к смерти человека.

Лысак уточнил, что в результате обстрелов были повреждены многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, а также промышленные и коммунальные предприятия, религиозное учреждение, лицей и автомобиль.

По его данным, при обстреле Никополя был ранен 51-летний местный житель. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также пострадали два жителя Покровской общины, они будут лечиться амбулаторно.

Прокуратура начала досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины)

По данным ведомства, при ударе пострадала 39-летняя местная жительница. Также были повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и отделение почты.

Издание уточняет, что на конференцию также пригласили представителей стран, не входящих в ЕС, в том числе Норвегию, Исландию, Грузию, Косово, Сербию, Албанию и Турцию. Последняя пока не подтвердила участие, отмечает издание.

Нынешняя встреча станет четвертой по счету, она пройдет 18 июля. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы, касающиеся войны в Украине, евпропейской безопасности и демократии, пишет The Guardian.

Как поясняет издание, Зеленский выступит в рамках конференции Европейского политического сообщества, которое было создано президентом Франции Эмманюэлем Макроном после начала российского вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Великобританию, чтобы выступить перед европейскими лидерами в Бленхеймском дворце, пишет The Guardian со ссылкой на источник.

В письме отмечается, что сейчас в мире идут не менее 55 вооруженных конфликтов, а последствия войны России и Украины „отозвались в самых разных странах, вызвав обострение голода в странах Африки, миграционный кризис в странах Европы, доставив с водой, хлебом и молоком на столы жителей всех шести континентов тонны вредных веществ, выделяющихся при каждой бомбардировке“.

Письмо адресовано воюющим сторонам, а также папе римскому Франциску, патриарху Константинопольскому Варфоломею, Далай-ламе, ООН, Европарламенту и Парламентской ассамблее Совета Европы. Его среди прочих подписали белорусская писательница Светлана Алексиевич и журналист, бывший главный редактор „Новой газеты“ Дмитрий Муратов.

Авторы обращения призывают незамедлительно прекратить огонь, обменять всех пленных на всех, освободить заложников и вернуть тела погибших, а также начать мирные переговоры.

51 лауреат Нобелевской премии подписал открытое письмо с призывом прекратить боевые действия в Украине и секторе Газа. Их обращение опубликовала „Новая газета“.

Более 50 нобелевских лауреатов призвали к немедленному прекращению огня в Украине и секторе Газа.

Позднее заявление Буданова прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российским властям „все угрозы от киевского режима очевидны“. „Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне“, — подчеркнул Песков.

Других подробностей Буданов не привел, отметив лишь, что Путин находится у власти в РФ более 20 лет. „Сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности“, — добавил он.

Отвечая на вопрос издания NV (New Voice), известно ли ему о попытках убить Путина, глава ГУР ответил: „Они [такие попытки] были, но, как видите, пока неудачные“.

Как отмечает РБК, правительство одобрило эти предложения 24 июня — в годовщину мятежа ЧВК Вагнер и ее основателя Евгения Пригожина. В результате мятежа погибли не менее 12 российских военнослужащих.

При этом законопроект также предусматривает, что участника мятежа могут освободить от уголовного наказания, если он „добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовал предотвращению дальнейшего ущерба“.

Количество убитых и раненых в центре Европы к концу этого года превысит миллион человек. Это — впервые со времен Второй Мировой войны. За время этой войны бюджеты на оборону в мире выросли настолько, что сравнимы с ресурсами, достаточными, чтобы замедлить глобальное изменение климата. Убивая друг друга, люди одновременно убивают планету.

Авторы письма попросили глав мировых религий „обратиться ко всем гражданам мира и правительствам от имени Бога, избранниками и служителями которого они являются, прямо во время Олимпийских игр“.

Пусть миллиарды людей, которые будут их смотреть, присоединятся к этой молитве. Дайте возможность нашим детям пережить нас. Давайте не убивать друг друга, а спасать планету.

Sports.ru: в России впервые за 40 лет не будут транслировать Олимпиаду.

Российские телеканалы отказались от трансляций Олимпийских игр, утверждает Sports.ru.

По данным издания, было „принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и „России-1“ нельзя“. От трансляции отказались в том числе „Матч ТВ“, стриминговый сервис Okko и соцсеть „ВКонтакте“.

При этом, как пишут журналисты, на „Матч ТВ“ возможность трансляции обсуждалась „до последнего“. Однако после того, как от участия в Играх отказались федерации дзюдо и борьбы, руководство канала посчитало неоправданными траты на телеправа.

Издание напоминает, что в последний раз Олимпийские игры в России не транслировали 40 лет назад — когда СССР бойкотировал Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе.

Из-за войны в Украине сборную России не допустили на Олимпиаду. Участвовать в Играх в нейтральном статусе могут только те спортсмены из РФ, которые представляют индивидуальные виды спорта. При этом они не должны публично поддерживать войну, а также каким-либо образом быть связаны с министерством обороны или числиться сотрудниками силовых структур.

В Армении задержали учительницу из Подмосковья, которой пришлось уехать из России после разговора с детьми о войне в Украине.