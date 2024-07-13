ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (871-й день) | Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил о покушениях на Путина
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Великобританию, чтобы выступить перед европейскими лидерами в Бленхеймском дворце, пишет The Guardian со ссылкой на источник.
Как поясняет издание, Зеленский выступит в рамках конференции Европейского политического сообщества, которое было создано президентом Франции Эмманюэлем Макроном после начала российского вторжения в Украину.
Нынешняя встреча станет четвертой по счету, она пройдет 18 июля. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы, касающиеся войны в Украине, евпропейской безопасности и демократии, пишет The Guardian.
Издание уточняет, что на конференцию также пригласили представителей стран, не входящих в ЕС, в том числе Норвегию, Исландию, Грузию, Косово, Сербию, Албанию и Турцию. Последняя пока не подтвердила участие, отмечает издание.
Российские войска нанесли авиационный удар по поселку Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщает областная прокуратура.
По данным ведомства, при ударе пострадала 39-летняя местная жительница. Также были повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и отделение почты.
Прокуратура начала досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины)
В Днепропетровской области три человека пострадали в результате российских обстрелов, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
По его данным, при обстреле Никополя был ранен 51-летний местный житель. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также пострадали два жителя Покровской общины, они будут лечиться амбулаторно.
Лысак уточнил, что в результате обстрелов были повреждены многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки, а также промышленные и коммунальные предприятия, религиозное учреждение, лицей и автомобиль.
В Госдуму РФ внесли законопроект, ужесточающий ответственность за вооруженный мятеж.
Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта предлагают дифференцировать уголовную ответственность в зависимости от степени вовлеченности в мятеж и от тяжести его последствий. Так, документ предусматривает сроки лишения свободы от 15 до 20 лет за организацию и руководство мятежом, от 12 до 20 лет за участие в нем, а также пожизненное заключение, если мятеж имел тяжкие последствия и привёл к смерти человека.
При этом законопроект также предусматривает, что участника мятежа могут освободить от уголовного наказания, если он „добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовал предотвращению дальнейшего ущерба“.
Как отмечает РБК, правительство одобрило эти предложения 24 июня — в годовщину мятежа ЧВК Вагнер и ее основателя Евгения Пригожина. В результате мятежа погибли не менее 12 российских военнослужащих.
Кирилл Буданов заявил, что Главному управлению разведки Министерства обороны Украины известно о нескольких покушения на президента России Владимира Путина.
Отвечая на вопрос издания NV (New Voice), известно ли ему о попытках убить Путина, глава ГУР ответил: „Они [такие попытки] были, но, как видите, пока неудачные“.
Других подробностей Буданов не привел, отметив лишь, что Путин находится у власти в РФ более 20 лет. „Сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности“, — добавил он.
Позднее заявление Буданова прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российским властям „все угрозы от киевского режима очевидны“. „Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне“, — подчеркнул Песков.
Более 50 нобелевских лауреатов призвали к немедленному прекращению огня в Украине и секторе Газа.
51 лауреат Нобелевской премии подписал открытое письмо с призывом прекратить боевые действия в Украине и секторе Газа. Их обращение опубликовала „Новая газета“.
Авторы обращения призывают незамедлительно прекратить огонь, обменять всех пленных на всех, освободить заложников и вернуть тела погибших, а также начать мирные переговоры.
Письмо адресовано воюющим сторонам, а также папе римскому Франциску, патриарху Константинопольскому Варфоломею, Далай-ламе, ООН, Европарламенту и Парламентской ассамблее Совета Европы. Его среди прочих подписали белорусская писательница Светлана Алексиевич и журналист, бывший главный редактор „Новой газеты“ Дмитрий Муратов.
В письме отмечается, что сейчас в мире идут не менее 55 вооруженных конфликтов, а последствия войны России и Украины „отозвались в самых разных странах, вызвав обострение голода в странах Африки, миграционный кризис в странах Европы, доставив с водой, хлебом и молоком на столы жителей всех шести континентов тонны вредных веществ, выделяющихся при каждой бомбардировке“.
Количество убитых и раненых в центре Европы к концу этого года превысит миллион человек. Это — впервые со времен Второй Мировой войны. За время этой войны бюджеты на оборону в мире выросли настолько, что сравнимы с ресурсами, достаточными, чтобы замедлить глобальное изменение климата. Убивая друг друга, люди одновременно убивают планету.
Авторы письма попросили глав мировых религий „обратиться ко всем гражданам мира и правительствам от имени Бога, избранниками и служителями которого они являются, прямо во время Олимпийских игр“.
Пусть миллиарды людей, которые будут их смотреть, присоединятся к этой молитве. Дайте возможность нашим детям пережить нас. Давайте не убивать друг друга, а спасать планету.
Sports.ru: в России впервые за 40 лет не будут транслировать Олимпиаду.
Российские телеканалы отказались от трансляций Олимпийских игр, утверждает Sports.ru.
По данным издания, было „принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и „России-1“ нельзя“. От трансляции отказались в том числе „Матч ТВ“, стриминговый сервис Okko и соцсеть „ВКонтакте“.
При этом, как пишут журналисты, на „Матч ТВ“ возможность трансляции обсуждалась „до последнего“. Однако после того, как от участия в Играх отказались федерации дзюдо и борьбы, руководство канала посчитало неоправданными траты на телеправа.
Издание напоминает, что в последний раз Олимпийские игры в России не транслировали 40 лет назад — когда СССР бойкотировал Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе.
Из-за войны в Украине сборную России не допустили на Олимпиаду. Участвовать в Играх в нейтральном статусе могут только те спортсмены из РФ, которые представляют индивидуальные виды спорта. При этом они не должны публично поддерживать войну, а также каким-либо образом быть связаны с министерством обороны или числиться сотрудниками силовых структур.
В Армении задержали учительницу из Подмосковья, которой пришлось уехать из России после разговора с детьми о войне в Украине.
Армянские пограничники задержали в аэропорту Еревана учительницу русского языка и литературы из подмосковного города Протвино Наталью Таранушенко, которой пришлось уехать из России из-за возбужденного против нее дела о „фейках“ про армию, сообщает „Агентство“ со ссылкой на два источника.
По их словам, основанием для задержания стало то, что МВД России объявило Таранушенко в межгосударственный розыск. Источники утончили, что полицейские продержали учительницу четыре с половиной часа, после чего отпустили под обязательство о явке в местные правоохранительные органы.
Полицейские пояснили Таранушенко, что обязательство явки — это аналог российской подписки о невыезде. Также они заявили, что вынуждены сотрудничать с российскими правоохранителями по таким делам. Источники „Агентства“ уточнили, что после задержания учительницы армянские полицейские созванивались с российскими коллегами.
Дело о „фейках“ против Натальи Таранушенко завели 10 июня, писала Astra. Поводом для уголовного преследования послужил классный час „Урок добра“, который учительница провела в школе № 1 в Протвино еще в 2022 году. На этом уроке преподавательница рассказала ученикам про преступления российской армии в Буче, показала им несколько роликов из украинских СМИ и назвала российское вторжение в Украину нарушением международного права. После этого на преподавателя начали поступать жалобы от двух родителей — участника войны в Украине и предпринимателя, отправляющего помощь на фронт. После возбуждения дела Таранушенко уехала из России, в июле ее объявили в розыск.
Варшава рассматривает предложение Киева, которое позволит сбивать летящие в сторону Польши российские ракеты над Украиной.
Варшава изучает предложение Киева, которое позволит польским военным сбивать над территорий Украины российские ракеты, летящие в направлении Польши, сообщает „Би-би-си“ со ссылкой на главу польского МИД Радослава Сикорского.
Данное было включено в соглашение о совместной обороне между двумя странами, подписанное во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву, уточняет издание.
„На данном этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы исследуем эту идею“, — заявил Сикорский в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне.
При этом министр напомнил о случаях, когда российские ракеты, выпущенные по целям вблизи города Львов, входили в воздушное пространство Польши примерно на 40 секунд, прежде чем вернуться к своим целям в Украине. Этого времени не хватает для ответной реакции со стороны военных, отметил он.
„Мы прифронтовое государство, и российские ракеты нарушают наше воздушное пространство. Наша дилемма заключается в следующем. Если мы сбиваем их только тогда, когда они входят в наше воздушное пространство, обломки представляют угрозу нашим гражданам“, — пояснил министр.
В то же время украинские власти, по словам Сикорского, сами предлагают польским военным сбивать над территорией Украины ракеты, тем самым снижая риски для Польши. Таким образом эти действия можно было бы расценить как самооборону, а не вмешательство Польши в войну, считает министр.
Ранее министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать российские ракеты, не получив на это разрешения всего Североатлантического альянса. В мае бывший генеральный секретарь НАТО исключил возможность того, что участники — альянса будут сбивать российские ракеты в Украине. С таким предложение выступил Владимир Зеленский, приведя в пример то, как США и Великобритания сбивали ракеты во время атаки Ирана на Израиль в апреле.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию восьми украинских областей, сообщает медиацентр Минобороны Украины.
В общей сложности были атакованы 108 населенных пунктов и 142 объекта инфраструктуры. Войска РФ применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Число погибших и раненых среди гражданского населения уточняется.
Президент Ирана заявил, что будет поддерживать инициативы, направленные на достижение мира между Россией и Украиной.
Об этом говорится в программной статье недавно избранного Масуда Пезешкиана, опубликованной газетой Tehran Times.
„Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели“, — написал президент.
При этом он добавил, что иранские власти намерены прилагать усилия к углублению сотрудничества с Россией, которую они считают „ценным стратегическим союзником“. Он добавил, что Иран продолжит работу в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза.
Российские войска с 2022 года используют в Украине разработанные в Иране ударные дроны-камикадзе „Shahed-131/136“ (в армии они также проходят под названием „Герань“). Летом 2023 года российские журналисты опубликовали большое расследование о массовой сборке иранских дронов на территории особой экономической зоны „Алабуга“ в Татарстане.
Папуа-Новая Гвинея присоединилась к коммюнике саммита мира.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
„Сегодня Папуа-Новая Гвинея присоединилась к коммюнике первого саммита мира, усилив голос Океании в миротворческих усилиях. Я ценю этот значительный вклад в восстановление уважения к уставу ООН и международному праву“, — написал президент в соцсети Х.
Зеленский добавил, что Украина продолжит работу над расширением списка стран, подписавших этот документ. „Для нас важен каждый голос в пользу справедливого и прочного мира в Украине“, — подчеркнул он.
В Швейцарии 15-16 июня по инициативе Украины прошел саммит мира, на котором обсуждали „формулу мира“ — пункты, которые, по мнению Киева, необходимо выполнить, чтобы завершить войну. В саммите участвовали представители более 90 стран. Россию на него не пригласили, Китай отказался от участия, а ряд стран прислали делегации на встречу, но не стали подписывать итоговое коммюнике.
Позднее стало известно, что Украина планирует провести второй саммит мира до президентских выборов в США в ноябре 2024 года.
Украине передадут 100 тысяч снарядов до конца лета в рамках чешской инициативы.
Украина в июле и августе получит по 50 тысяч снарядов по чешской инициативе, сообщает CTK со ссылкой на на президента Чехии Петра Павела.
В ходе выступления в Хьюстоне Павел также отметил, что Киев будет получать от 80 до 100 тысяч боеприпасов в месяц с сентября и до конца года.
В апреле премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что благодаря чешской инициативе для Украины нашли 500 тысяч единиц боеприпасов. Первую партию из 50 тысяч снарядов Киев получил в конце июня.
По материалам: „Медузы“.