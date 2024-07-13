В июне под коллективные сокращения подпали 260 человек, больше половины - водители троллейбусов

В Кассе по безработице отметили, что число коллективных сокращений соответствует июньским показателям прошлых лет.

Более половины (140) всех коллективных сокращений за июнь приходится на столичное муниципальное предприятие общественного транспорта AS Tallinna Linnatransport (TLT), где сокращения связаны со снятием троллейбусов с городских маршрутов. Член правления TLT Андрей Новиков в начале июля заявил, что фактически никто из работников сокращен не будет, поскольку всем дадут возможность переобучиться.

В Кассе по безработице отметили, что наиболее негативным аспектом июньской статистики было снижение числа новых вакансий, которых в июне добавилось всего 4100 (на 700 меньше, чем в июне прошлого года).

К концу июня в Эстонии было около 48 700 зарегистрированных безработных.