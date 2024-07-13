ФОТО | В Таллинне в результате поножовщины погиб 34-летний мужчина

Сегодня в полночь в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на трамвайной остановке на Мере пуйестеэ в Таллинне лежит пострадавший человек. Скорая помощь доставила 34-летнего мужчину с колото-резаными ранами в больницу, где он, к сожалению, через час скончался. Точную причину смерти мужчины установит экспертиза.