ЧП и криминал
13.07.2024, 11:01

ФОТО | В Таллинне в результате поножовщины погиб 34-летний мужчина

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Politsei Mere puiestee trammipeatuses
Politsei Mere puiestee trammipeatuses
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Сегодня в полночь в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на трамвайной остановке на Мере пуйестеэ в Таллинне лежит пострадавший человек. Скорая помощь доставила 34-летнего мужчину с колото-резаными ранами в больницу, где он, к сожалению, через час скончался. Точную причину смерти мужчины установит экспертиза.

Полиция собрала на месте происшествия различные улики, проверила окрестности и опросила свидетелей.

"Все детали этого дела пока выясняются, а сотрудники полиции продолжат работу по установлению того, что именно произошло вчера вечером на трамвайной остановке и кто мог совершить это деяние. По данному инциденту возбуждено уголовное дело“, - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Мадис Аллак.

Полиция просит всех, кто мог что-либо видеть на месте случившегося прошлой ночью, сообщить об этом по номеру 112.

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