13.07.2024, 14:01
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | В Тарту продолжается чемпионата Эстонии по баскетболу 3×3
ФОТО: Eesti korvpalliliit
Второй этап чемпионата Эстонии по баскетболу 3×3 пройдет в Тарту, культурной столице Европы. Delfi TV будет вести прямую трансляцию матча с 15:00. Если вы хотите посмотреть прямую трансляцию, то нужно оформить подписку.
На этот раз полуфиналы пройдут перед спортивным залом Тартуского университета, а финалы - во второй половине дня на Autovabaduse puiestee перед главной сценой культурной столицы. Игры пройдут в разных группах U11, U13, U15, U18, любители и элита. Чемпионат по баскетболу 3×3 будет организован компанией Alexela. Ballzy снова разыгрывает денежные призы в размере 250, 200 и 150 евро.
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