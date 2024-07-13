Баскетбол
13.07.2024, 14:01

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | В Тарту продолжается чемпионата Эстонии по баскетболу 3×3

 
Eesti 3 × 3 korvpalli meistrivõistluste etapp
Eesti 3 × 3 korvpalli meistrivõistluste etapp
ФОТО: Eesti korvpalliliit

Второй этап чемпионата Эстонии по баскетболу 3×3 пройдет в Тарту, культурной столице Европы. Delfi TV будет вести прямую трансляцию матча с 15:00. Если вы хотите посмотреть прямую трансляцию, то нужно оформить подписку.

На этот раз полуфиналы пройдут перед спортивным залом Тартуского университета, а финалы - во второй половине дня на Autovabaduse puiestee перед главной сценой культурной столицы. Игры пройдут в разных группах U11, U13, U15, U18, любители и элита. Чемпионат по баскетболу 3×3 будет организован компанией Alexela. Ballzy снова разыгрывает денежные призы в размере 250, 200 и 150 евро.

На первом этапе, который проходил на таллиннской площади Вабадузе, эстонская команда в составе Яан Пуйдет, Хендрика Ээльмяэ, Александра Оливера Хинта и Карла-Йохана Липса победила в элитном классе.

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