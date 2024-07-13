ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | В Тарту продолжается чемпионата Эстонии по баскетболу 3×3

На этот раз полуфиналы пройдут перед спортивным залом Тартуского университета, а финалы - во второй половине дня на Autovabaduse puiestee перед главной сценой культурной столицы. Игры пройдут в разных группах U11, U13, U15, U18, любители и элита. Чемпионат по баскетболу 3×3 будет организован компанией Alexela. Ballzy снова разыгрывает денежные призы в размере 250, 200 и 150 евро.