13.07.2024, 09:42
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Тапа 67-летнего Матти
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в поисках 67-летнего Матти, который в пятницу вечером ушел из дома попечения в деревне Тыыравере волости Тапа.
Рост Матти около 176 см, у него темные волосы. Был одет в светло-голубую толстовку и спортивные штаны, на голове была кепка белого цвета. Во время ходьбы может использовать трость. С собой у него был пакет с бутылкой воды.
Полиция проверила возможные места пребывания мужчины и побеседовала с персоналом дома попечения. Сообщается, что мужчина мог сесть на поезд в Лехтсе.
Полиция продолжает поиски и просит всех, кто видел Матти или знает что-либо о его местонахождении, позвонить по номеру 112.
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