Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Тапа 67-летнего Матти

Рост Матти около 176 см, у него темные волосы. Был одет в светло-голубую толстовку и спортивные штаны, на голове была кепка белого цвета. Во время ходьбы может использовать трость. С собой у него был пакет с бутылкой воды.

Полиция проверила возможные места пребывания мужчины и побеседовала с персоналом дома попечения. Сообщается, что мужчина мог сесть на поезд в Лехтсе.

Полиция продолжает поиски и просит всех, кто видел Матти или знает что-либо о его местонахождении, позвонить по номеру 112.

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