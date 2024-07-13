ЧП и криминал
13.07.2024, 09:42

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Тапа 67-летнего Матти

 
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 67-летнего Матти, который в пятницу вечером ушел из дома попечения в деревне Тыыравере волости Тапа.

Рост Матти около 176 см, у него темные волосы. Был одет в светло-голубую толстовку и спортивные штаны, на голове была кепка белого цвета. Во время ходьбы может использовать трость. С собой у него был пакет с бутылкой воды.

Полиция проверила возможные места пребывания мужчины и побеседовала с персоналом дома попечения. Сообщается, что мужчина мог сесть на поезд в Лехтсе.

Полиция продолжает поиски и просит всех, кто видел Матти или знает что-либо о его местонахождении, позвонить по номеру 112.

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