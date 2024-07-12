Полиция просит помощи в поисках 37-летней Эне

Женщина уехала от знакомых вчера, больше ее родственникам не удалось с ней связаться. Телефон женщины выключен.

Рост Эне около 160 см, она худощавого телосложения, у нее короткие светлые волосы. На правом плече есть татуировка. Когда она рассталась со знакомыми, на ней были синие узкие джинсы, белая футболка, светло-розовые тенниски и черная кожаная куртка. Женщина была с синей тканевой сумкой Coop.

Полицейские проверили всевозможные места, где могла бы находиться женщина, а том числе и ее место жительство - улицу Роху в Йыгева.

Женщина до сих пор не найдена, но ее поиски продолжаются. Полиция просит всех, кто видел Эне, сообщить об этом по телефону 112.

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