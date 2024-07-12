ВИДЕО и ФОТО | Движение в центре Таллинна перекрыто из-за масштабного загрязнения нефтепродуктами

Улица, ведущая к Горхоллу, перекрыта, сообщила пресс-секретарь департамента Дарья Денисова. Когда загрязнение будет устранено и движение восстановлено, она сказать не смогла.

На место должна прибыть спецтехника. „Спасатели просят воздержаться от движения на этих участках дороги, поскольку дорога скользкая. Участники дорожного движения должны быть очень осторожны. Движение перенаправляется, чтобы можно было очистить загрязненную дорогу“, - сообщил Спасательный департамент в социальных сетях.

„Начиная с 11:38 спасателям в Таллинне поступило несколько вызовов в связи с загрязнением дороги нефтепродуктами. Дорога загрязнена примерно на протяжении четырех километров: от перекрестка Нарва мнт и улицы Смуули вдоль Рейди теэ на улицах Ахтри, Пыхья пст и Каласадама возле Горхолла“, - написали спасатели.

Как сообщила позже преcc-секретарь департамента Аннели Ооне, по имеющимся данным, причиной утечки стал грузовик, который проехал по этим улицам, однако неизвестно, о каком именно грузовике и веществе идет речь. Она отметила, что возле светофоров загрязнение больше, а между ними меньше. Представитель спасателей отметила, что загрязнены только улицы, в море вещество не попало.

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