„Челноки“ страдают в очередях на нарвском погранпункте, как и все. Некоторые начали продавать места в очереди

Он не первый раз оказался в такой ситуации. Не так давно, незадолго до закрытия границы на ночь, он нес в Россию восьмилетний телевизор, но у российских таможенников возникло подозрение, что его переправляют для продажи, что вызвало задержку. Андрей рассказывает, что его работодатель помогает в таких случаях „челнокам“, оплачивая гостиницу, но места в ивангородском „Витязе“ есть не всегда, и однажды, например, пришлось ночевать в гараже у знакомого. По его словам, он часто ходит в Ивангород ближе к закрытию границы потому, что, как правило, очереди в это время меньше, и уже не так жарко, как днем.

“Буквально вчера не смог вернуться из Ивангорода в Нарву, так как из-за очереди на весь мост в сторону России за пару часов до закрытия погранпунк­тов ивангородский пункт перестроил свою работу так, чтобы успеть впустить всех в РФ. На нем в каждую сторону работают по три окна проверки, но тут сделали так, что на вход в Россию работало пять и только одно – на проход из Ивангорода в Нарву. В результате до 23:00 я просто не успел войти в погранпункт“, – говорит нарвитянин средних лет Андрей, зарабатывающий на переносе товаров и продуктов уже давно.

С того времени нарвские „челноки“, среди которых много людей, для которых эта работа – единственная возможность хоть что-то заработать, часто попадают в очень сложные ситуации, сопряженные, например, с вынужденными ночевками в Ивангороде. То есть необходимость стоять в многочасовых очередях и особенно пристальные проверки на пунктах контроля – это просто данность.

Даже приблизительно сложно установить, сколько народу сегодня занимается таким промыслом, находящемся в „серой“ зоне, так как его участники не платят налоги. Работают и устойчивые группы, и отдельные „челноки“, связывающиеся по интернету с теми, кто ищет возможности для переправки отдельных, порой очень специфических, эксклюзивных предметов. Но, по оценке самих „челноков“, с 1 мая, когда погранпункт начал закрываться на ночь, и очереди выросли, их число сократилось раза в два, примерно с двухсот до ста.

Перечислить все, что переносят через границу за деньги, даже отдельные категории, просто невозможно. Носят все то, что в России купить сложно или невозможно, от товаров IKEA до модной эксклюзивной одежды, то есть все то, на что за рекой есть покупатели. Зачастую переносят чье-то личное имущество.

“Все это нелегкий труд и маленькие деньги, – делится своими мыслями и „челнок“ Сергей, считающий большой несправедливостью то, что к людям его рода занятий относятся часто однозначно негативно, не понимая, что люди делают это не от хорошей жизни. – После того как очереди в мае выросли, челнокам в основном платят от 20 евро, может доходить до 50 евро. Возможно, предлагают в каких-то случаях и больше, но я о таком достоверно не знаю. Сам я довольствуюсь малым, с доставкой чего-то за повышенные гонорары стараюсь не связываться, так как в тех случаях есть повышенные риски. Они известны, их никто не скрывает. Это перенос каких-то автомобильных запчастей или продуктов, например, то есть ничего страшного, но это то, что проносить запрещено. Мы все известны таможенникам, есть база данных, кто, когда, что приносил. У кого-то из нас, у меня в том числе, уже есть первое и последнее предупреждение, после которого будет наказание. Также постоянно отказываюсь нести предметы, за которые могут потребовать на российской стороне заплатить пошлину“.

Андрей рассказывает, что не раз проводил в очередях до 7-8 часов за день, что ему, сравнительно молодому человеку (около 50 лет) давалось совсем непросто.“Челноков“ печалит то, что часто к ним относятся однозначно негативно.

Говорит, что как и он сам, очень многие его коллеги пытаются рассчитать оптимальное время для похода на ту сторону, учитывая расписание автобусов из Таллинна, которые привозят туристов, создающих очереди днем. Но с прошлой недели дневные очереди к нарвскому погранпункту стали обычным делом, когда ужесточился контроль багажа пересекающих границу. „Челноки“ стараются ходить на ту сторону Наровы каждый день, но не всегда это получается.

“Иногда тащишь в Россию какую-нибудь гладильную доску, не понимая, почему человек не мог купить новую там, а платит за доставку своей. Очень много перемещается книг, огромные количества, и часто сразу видно, что дороги они только тем, что они свои, то есть ничего особенного: то, что другие часто выкидывают“, – говорит Андрей.

Он рассказывает, что, вопреки разговорам, из IKEA доставляют в РФ в основном все, что угодно, кроме мебели. Хотя и ее переносят не так уж редко. „Больших шкафов и кроватей, кажется, не бывает вообще, но что-то поменьше носят. Люди заказывают и переправку личной мебели, которая тоже зачастую не стоит того, но при переездах многие стараются взять буквально все“, – сообщает „челнок“ Андрей.

Не переключатся на продажу мест в очереди

Продажа мест в очереди не вытеснит „челночный“ бизнес. По словам Андрея, бизнесом по продаже мест в очереди занимаются иногда и „челноки“, но немногие из них.

„Эта продажа касается практически исключительно утренней очереди к нарвскому погранпункту. Днем ее организовать сложнее, но бывает и такое“, – сообщает нарвитянин.

„Челнок“ Матвей рассказывает, что на этой неделе занимал очередь на утреннее прохождение границы из Нарвы в пять вечера накануне, записавшись в соответствующий список. Был в нем одним из первых. Рассказывают о случае, когда женщина, пришедшая занимать очередь на Петровскую площадь ночью, утром наблюдала, как перед ней в очередь влилось еще около 100 человек.

„Говорят, что скоро все „челноки“ переключатся на продажу мест в очереди, но это, конечно, ерунда. Не так много желающих покупать такие места, а желающие что-то заказать из Европы в России будут всегда. Спрос огромен, а когда есть он, то будет и предложение, найдутся те, кто возьмется что-то перенести, возможно, за большие, чем сейчас деньги. Этот рынок сам себя отрегулирует“, – говорит Андрей.

Бывший „челнок“ Роман, сейчас имеющий официальное рабочее место, сговорит, что временами, посещая Ивангород в личных целях, берет „челночную“ подработку. „Это единичные случаи, постоянно заниматься этим больше не хочу. Это не та работа, по которой скучаешь“, – говорит Роман.

Андрей говорит, что в „челночном“ бизнесе участвуют и жители Ивангорода, имеющие право на проход в Эстонию. Сообщает, что не представляет, сколько их, но утверждает, что есть точно. „Вообще, „челноков“ совсем не много в общем числе пересекающих границу, они почти незаметны. Когда сейчас смотрю на дневную очередь к нарвскому погранпункту, не вижу практически никого из нас. Все это по большей части – пассажиры автобусов, едущие в Россию издалека“, – обращает внимание „челнок“.

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