„Челноки“ страдают в очередях на нарвском погранпункте, как и все. Некоторые начали продавать места в очереди
Было 200 „челноков“, стало 100, но это не точно
Даже приблизительно сложно установить, сколько народу сегодня занимается таким промыслом, находящемся в „серой“ зоне, так как его участники не платят налоги. Работают и устойчивые группы, и отдельные „челноки“, связывающиеся по интернету с теми, кто ищет возможности для переправки отдельных, порой очень специфических, эксклюзивных предметов. Но, по оценке самих „челноков“, с 1 мая, когда погранпункт начал закрываться на ночь, и очереди выросли, их число сократилось раза в два, примерно с двухсот до ста.
С того времени нарвские „челноки“, среди которых много людей, для которых эта работа – единственная возможность хоть что-то заработать, часто попадают в очень сложные ситуации, сопряженные, например, с вынужденными ночевками в Ивангороде. То есть необходимость стоять в многочасовых очередях и особенно пристальные проверки на пунктах контроля – это просто данность.
Приходится иногда ночевать в Ивангороде
“Буквально вчера не смог вернуться из Ивангорода в Нарву, так как из-за очереди на весь мост в сторону России за пару часов до закрытия погранпунктов ивангородский пункт перестроил свою работу так, чтобы успеть впустить всех в РФ. На нем в каждую сторону работают по три окна проверки, но тут сделали так, что на вход в Россию работало пять и только одно – на проход из Ивангорода в Нарву. В результате до 23:00 я просто не успел войти в погранпункт“, – говорит нарвитянин средних лет Андрей, зарабатывающий на переносе товаров и продуктов уже давно.
Он не первый раз оказался в такой ситуации. Не так давно, незадолго до закрытия границы на ночь, он нес в Россию восьмилетний телевизор, но у российских таможенников возникло подозрение, что его переправляют для продажи, что вызвало задержку. Андрей рассказывает, что его работодатель помогает в таких случаях „челнокам“, оплачивая гостиницу, но места в ивангородском „Витязе“ есть не всегда, и однажды, например, пришлось ночевать в гараже у знакомого. По его словам, он часто ходит в Ивангород ближе к закрытию границы потому, что, как правило, очереди в это время меньше, и уже не так жарко, как днем.
Говорит, что как и он сам, очень многие его коллеги пытаются рассчитать оптимальное время для похода на ту сторону, учитывая расписание автобусов из Таллинна, которые привозят туристов, создающих очереди днем. Но с прошлой недели дневные очереди к нарвскому погранпункту стали обычным делом, когда ужесточился контроль багажа пересекающих границу. „Челноки“ стараются ходить на ту сторону Наровы каждый день, но не всегда это получается.
Андрей рассказывает, что не раз проводил в очередях до 7-8 часов за день, что ему, сравнительно молодому человеку (около 50 лет) давалось совсем непросто.“Челноков“ печалит то, что часто к ним относятся однозначно негативно.
“Все это нелегкий труд и маленькие деньги, – делится своими мыслями и „челнок“ Сергей, считающий большой несправедливостью то, что к людям его рода занятий относятся часто однозначно негативно, не понимая, что люди делают это не от хорошей жизни. – После того как очереди в мае выросли, челнокам в основном платят от 20 евро, может доходить до 50 евро. Возможно, предлагают в каких-то случаях и больше, но я о таком достоверно не знаю. Сам я довольствуюсь малым, с доставкой чего-то за повышенные гонорары стараюсь не связываться, так как в тех случаях есть повышенные риски. Они известны, их никто не скрывает. Это перенос каких-то автомобильных запчастей или продуктов, например, то есть ничего страшного, но это то, что проносить запрещено. Мы все известны таможенникам, есть база данных, кто, когда, что приносил. У кого-то из нас, у меня в том числе, уже есть первое и последнее предупреждение, после которого будет наказание. Также постоянно отказываюсь нести предметы, за которые могут потребовать на российской стороне заплатить пошлину“.
Носят всё
Перечислить все, что переносят через границу за деньги, даже отдельные категории, просто невозможно. Носят все то, что в России купить сложно или невозможно, от товаров IKEA до модной эксклюзивной одежды, то есть все то, на что за рекой есть покупатели. Зачастую переносят чье-то личное имущество.
“Иногда тащишь в Россию какую-нибудь гладильную доску, не понимая, почему человек не мог купить новую там, а платит за доставку своей. Очень много перемещается книг, огромные количества, и часто сразу видно, что дороги они только тем, что они свои, то есть ничего особенного: то, что другие часто выкидывают“, – говорит Андрей.
Он рассказывает, что, вопреки разговорам, из IKEA доставляют в РФ в основном все, что угодно, кроме мебели. Хотя и ее переносят не так уж редко. „Больших шкафов и кроватей, кажется, не бывает вообще, но что-то поменьше носят. Люди заказывают и переправку личной мебели, которая тоже зачастую не стоит того, но при переездах многие стараются взять буквально все“, – сообщает „челнок“ Андрей.
Не переключатся на продажу мест в очереди
Продажа мест в очереди не вытеснит „челночный“ бизнес. По словам Андрея, бизнесом по продаже мест в очереди занимаются иногда и „челноки“, но немногие из них.
„Эта продажа касается практически исключительно утренней очереди к нарвскому погранпункту. Днем ее организовать сложнее, но бывает и такое“, – сообщает нарвитянин.
„Челнок“ Матвей рассказывает, что на этой неделе занимал очередь на утреннее прохождение границы из Нарвы в пять вечера накануне, записавшись в соответствующий список. Был в нем одним из первых. Рассказывают о случае, когда женщина, пришедшая занимать очередь на Петровскую площадь ночью, утром наблюдала, как перед ней в очередь влилось еще около 100 человек.
„Говорят, что скоро все „челноки“ переключатся на продажу мест в очереди, но это, конечно, ерунда. Не так много желающих покупать такие места, а желающие что-то заказать из Европы в России будут всегда. Спрос огромен, а когда есть он, то будет и предложение, найдутся те, кто возьмется что-то перенести, возможно, за большие, чем сейчас деньги. Этот рынок сам себя отрегулирует“, – говорит Андрей.
Бывший „челнок“ Роман, сейчас имеющий официальное рабочее место, сговорит, что временами, посещая Ивангород в личных целях, берет „челночную“ подработку. „Это единичные случаи, постоянно заниматься этим больше не хочу. Это не та работа, по которой скучаешь“, – говорит Роман.
Андрей говорит, что в „челночном“ бизнесе участвуют и жители Ивангорода, имеющие право на проход в Эстонию. Сообщает, что не представляет, сколько их, но утверждает, что есть точно. „Вообще, „челноков“ совсем не много в общем числе пересекающих границу, они почти незаметны. Когда сейчас смотрю на дневную очередь к нарвскому погранпункту, не вижу практически никого из нас. Все это по большей части – пассажиры автобусов, едущие в Россию издалека“, – обращает внимание „челнок“.
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