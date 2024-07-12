ВИДЕО | В Бразилии полицейский ранил игрока резиновой пулей во время беспорядков на стадионе

Инцидент произошел в среду во время матча чемпионата штата Гояс между „Гремио Анаполис“ и „Оэсте“, пишет „Sports“.

После финального свистка возле боковой линии поля начались беспорядки, во время которых один из полицейских выстрелил резиновой пулей во вратаря „Гремио“ Рамона Соузу. Футболисту оказали помощь в машине скорой помощи, дежурившей возле стадиона.

В полиции штата Гойяс заявили о начале расследования по факту происшествия. В „Гремио Анаполис“ заявили о готовности принять меры для установления личности виновного.

„Ужасное, преступное деяние человека, который должен заботиться о безопасности и неприкосновенности людей на стадионе. Этот день запомнится жестоким, грязным и ужасным актом против одного из наших игроков, который никогда не забудется.

Клуб примет соответствующие меры, чтобы виновный был наказан и справедливость восторжествовала“, – говорится в заявлении „Гремио Анаполис“.

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