11.07.2024, 21:44
Плохо ориентируется и нуждается в помощи. Полиция ищет пропавшего мужчину
Яан ушел сегодня в 15 часов из расположенного в Раквере дома по уходу. Полиция проводит поисковые мероприятия, которые пока результата не дали.
Мужчина плохо ориентируется в окружающем и нуждается в помощи людей.
Яан ростом почти 190 см, худощавого телосложения. Одет в рубашку синего цвета, шорты и носки Nike черного цвета. На голове — кепка.
Полиция просит всех, кто видел Яана или знает о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.