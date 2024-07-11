Плохо ориентируется и нуждается в помощи. Полиция ищет пропавшего мужчину

Яан ушел сегодня в 15 часов из расположенного в Раквере дома по уходу. Полиция проводит поисковые мероприятия, которые пока результата не дали.

Мужчина плохо ориентируется в окружающем и нуждается в помощи людей.

Яан ростом почти 190 см, худощавого телосложения. Одет в рубашку синего цвета, шорты и носки Nike черного цвета. На голове — кепка.

Полиция просит всех, кто видел Яана или знает о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.