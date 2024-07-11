ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (869-й день) | CNN: США и Германия сорвали план РФ убить главу концерна Rheinmetall, который поставляет оружие Украине. Прошла встреча Байдена и Зеленского

Помимо этого, принято решение создать Службу помощи и обучения в области безопасности для Украины (NSATU), которая будет заниматься координацией поставок военной техники и подготовкой личного состава.

В документе подтверждается „необратимый путь к полной евроатлантической интеграции Украины, включающей в себя членство в НАТО“. Участники альянса отмечают, что направят Киеву приглашение о присоединении, „когда все союзники согласятся на это и все условия будут выполнены“.

Страны-участницы НАТО выделят в 2025 году не менее 40 миллиардов евро в качестве военной помощи Украине. Об этом говорится в декларации саммита НАТО в Вашингтоне, опубликованной вечером 10 июля.

На купянском направлении произошло 10 боевых столкновений, на лиманском — 14, на северском — 17, на краматорском — шесть, на торецком — 24, на покровском — 42, на кураховском — 12, на времовском — семь, на гуляйпольском — одно, на ореховском — два, на приднепровском — два.

Российская армия продолжает наступать на харьковском направлении, здесь произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Украины нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ, поразили две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ/РЛС.

Под авиаудар попали районы населенных пунктов Липцы, Волчанск, Борщевое, Малые Проходы и Глубокое Харьковской области; Мирноград, Очеретино, Прогресс, Желанное, Волчье, Курахово, Урожайное, Макаровка, Сторожово, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и Новый Комар Донецкой области.

Вооруженные силы РФ за сутки нанесли четыре ракетных удара, 56 авиаударов, совершили более 4000 обстрелов, в том числе 116 с использованием систем залпового огня.

Россия в декларации саммита НАТО называется „самой значительной и прямой угрозой безопасности“, которая сохранится в долгосрочной перспективе.

Российские силы ПВО в ночь на 11 июля перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны России.

Два дрона уничтожены над Брянской областью, по одному — над Тамбовской, Тульской и Московской областями. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник, летевший на столицу, сбит в подмосковном Ступино.

Россия за ночь атаковала Украину шестью дронами „Шахед“. Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 11 июля российские войска атаковали Украину, применив шесть ударных беспилотников типа „Шахед-131/136“ из Приморско-Ахтарска.

По словам командующего, все ударные дроны сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, по его словам, российские войска ударили по Сумской области двумя баллистическими ракетами, выпущенными из комплекса „Искандер-М“ в Курской области.

Украина планирует провести второй саммит мира до президентских выборов в США в ноябре 2024 года, сообщило агентство Bloomberg. На второй саммит, в отличие от первого, украинская сторона собирается позвать представителей России, рассказали агентству источники, близкие к организации встречи.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя возможность участия России в таком мероприятии, заявил РИА Новости, что российские власти слышат „прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной „формулы Зеленского““. „Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных „саммитах“ участвовать не собираемся“, — сказал он.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что несколько тысяч человек уже зарегистрировались для участия в украинском легионе − новом добровольческом военном подразделении в Польше, сообщает „Интерфакс-Украина“.