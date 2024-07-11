ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (869-й день) | CNN: США и Германия сорвали план РФ убить главу концерна Rheinmetall, который поставляет оружие Украине. Прошла встреча Байдена и Зеленского
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Утренний брифинг Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки, 11 июля, зафиксировано 146 боевых столкновений.
Вооруженные силы РФ за сутки нанесли четыре ракетных удара, 56 авиаударов, совершили более 4000 обстрелов, в том числе 116 с использованием систем залпового огня.
Под авиаудар попали районы населенных пунктов Липцы, Волчанск, Борщевое, Малые Проходы и Глубокое Харьковской области; Мирноград, Очеретино, Прогресс, Желанное, Волчье, Курахово, Урожайное, Макаровка, Сторожово, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и Новый Комар Донецкой области.
За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Украины нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ, поразили две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ/РЛС.
Общие потери российской армии за сутки составили 1110 человек.
Российская армия продолжает наступать на харьковском направлении, здесь произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.
На купянском направлении произошло 10 боевых столкновений, на лиманском — 14, на северском — 17, на краматорском — шесть, на торецком — 24, на покровском — 42, на кураховском — 12, на времовском — семь, на гуляйпольском — одно, на ореховском — два, на приднепровском — два.
Украинские военные продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощая российские силы вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Страны-участницы НАТО выделят в 2025 году не менее 40 миллиардов евро в качестве военной помощи Украине. Об этом говорится в декларации саммита НАТО в Вашингтоне, опубликованной вечером 10 июля.
В документе подтверждается „необратимый путь к полной евроатлантической интеграции Украины, включающей в себя членство в НАТО“. Участники альянса отмечают, что направят Киеву приглашение о присоединении, „когда все союзники согласятся на это и все условия будут выполнены“.
Помимо этого, принято решение создать Службу помощи и обучения в области безопасности для Украины (NSATU), которая будет заниматься координацией поставок военной техники и подготовкой личного состава.
Россия в декларации саммита НАТО называется „самой значительной и прямой угрозой безопасности“, которая сохранится в долгосрочной перспективе.
Российские силы ПВО в ночь на 11 июля перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны России.
Два дрона уничтожены над Брянской областью, по одному — над Тамбовской, Тульской и Московской областями. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник, летевший на столицу, сбит в подмосковном Ступино.
Россия за ночь атаковала Украину шестью дронами „Шахед“. Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 11 июля российские войска атаковали Украину, применив шесть ударных беспилотников типа „Шахед-131/136“ из Приморско-Ахтарска.
По словам командующего, все ударные дроны сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.
Кроме того, по его словам, российские войска ударили по Сумской области двумя баллистическими ракетами, выпущенными из комплекса „Искандер-М“ в Курской области.
Украина планирует провести второй саммит мира до президентских выборов в США в ноябре 2024 года, сообщило агентство Bloomberg. На второй саммит, в отличие от первого, украинская сторона собирается позвать представителей России, рассказали агентству источники, близкие к организации встречи.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя возможность участия России в таком мероприятии, заявил РИА Новости, что российские власти слышат „прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной „формулы Зеленского““. „Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных „саммитах“ участвовать не собираемся“, — сказал он.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что несколько тысяч человек уже зарегистрировались для участия в украинском легионе − новом добровольческом военном подразделении в Польше, сообщает „Интерфакс-Украина“.
„В Польше мы начинаем готовить первую украинскую бригаду, состоящую из добровольцев в Польше. У нас насчитывается до миллиона украинцев обоих полов, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправленными в бой, не будучи должным образом обученными и экипированными“, — заявил Сикорский на форуме НАТО в Вашингтоне, где проходит саммит альянса.
Украина заявила, что задержала грузовое судно, использовавшееся для экспорта зерна из Крыма.
Служба безопасности Украины объявила, что задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, который помогал России вывозить из Крыма зерно, похищенное в оккупированных регионах на юге Украины.
По версии украинского следствия, в 2023-2024 годах судно, ходившее под флагом одной из стран Центральной Африки, неоднократно забирало зерно из порта Севастополя и продавало на Ближнем Востоке в пользу России.
„Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок“, — заявили в СБУ.
Капитан судна, имя которого не сообщается, — гражданин одной из стран Южного Кавказа. Капитана обвинили по статье о нарушении порядка въезда на временно оккупированные территории Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
По решению суда в Одесской области судно арестовано.
Министерство обороны РФ объявило, что взяло под свой контроль село Восход в Покровском районе Донецкой области. В ходе брифинга для журналистов представитель Минобороны РФ заявил, что населенный пункт взяли под свой контроль подразделения группировки войск „Центр“.
Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил об оккупации села Восход 4 июля. Тогда же проект заявил, что войска РФ оккупировали село Сокол, расположенное возле Восхода.
DeepState сообщил 11 июля, что российские войска также взяли под свой контроль село Евгеновка, расположенное рядом с Восходом и Соколом.
США впервые с 1980-х годов разместят в Германии дальнобойное оружие, способное достичь России. В МИД РФ пообещали „военный ответ“.
США в 2026 году начнут „эпизодическое“ размещение дальнобойного оружия на территории Германии. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном на сайте Белого дома.
Дальнобойные огневые подразделения будут включать в себя ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, „обладающее значительно большей дальностью, чем нынешние наземные огневые средства в Европе“.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские военные „уже взяли в работу“ сообщения Вашингтона.
Сводка Генштаба ВСУ на 16:00. Главное
Российские войска предпринимают попытки наступления практически по всей линии фронта. С начала суток произошло 62 боевых столкновения.
На харьковском направлении украинские военные отразили три атаки в районах Волчанска и Глубокого.
На купянском направлении российские войска наступали в районах Синьковки и Берестового. За сутки произошло четыре боевых столкновения. ВСУ отбили две атаки, бои продолжаются в районе Берестового.
На лиманском направлении произошло пять боевых столкновений в районах Макеевки и Невского. Украинские военные отразили две атаки, бои продолжаются.
На северском направлении ВСУ отразили две атаки в районах Раздоловки и Верхнекаменского. Еще один бой продолжается.
На краматорском направлении произошло три боевых столкновения. Российские войска наступают на Часов Яр и Ивановское.
На торецком направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Северного и Торецка.
На покровском направлении российские войска наступают в районах Новоалександровки и Прогресса. За сутки произошло 36 боевых столкновений.
На кураховском направлении ВСУ отразили шесть атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки.
На времевском направлении украинские военные отбили четыре атаки в недалеко от Водяного, Константиновки и Урожайного.
В Донецкой области три человека погибли в результате российских обстрелов, сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.
По его данным, в Мирнограде при обстреле погиб 15-летний подросток, еще три человека, включая 13-летнюю девочку, получили ранения. Также в городе были повреждены 18 домов и административное здание.
Российские власти готовили убийство главы немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера, сообщает CNN со ссылкой на пять американских и западных чиновников, знакомых с этим эпизодом.
По их словам, в начале 2024 года о готовящемся покушении узнали американские спецслужбы. Они передали эту информацию Германии, в результате немецкие силовые структуры смогли предотвратить убийство.
Источники телеканала также утверждают, что готовящееся покушение на Паппергера — это один из многих планов РФ по убийству руководителей оборонных предприятий по всей Европе. Других подробностей они не сообщили, отметив лишь, что план убийства главы Rheinmetall был „наиболее продуманным“.
Концерн Rheinmetall — один из крупнейших в мире производителей артиллерийских боеприпасов. С начала полномасштабного вторжения Rheinmetall обеспечивает значительную часть потребностей Украины в оружии.
Состоялась встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского
Президент США Джо Байден сообщил во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне, что Белый дом предоставит Украине очередной пакет помощи.
„Мы будем стоять с вами. И точка!“ — сказал Байден Зеленскому. Американский президент сообщил, что пакет помощи, о котором он объявил во время встречи с Зеленским, станет уже восьмым после одобрения Конгрессом США поддержки Украины.
Американский парламент принял этот закон в начале 2024 года, после почти полугодовой задержки, вызванной противодействием некоторых членов Палаты представителей США от Республиканской партии.
„Мы работаем с нашими союзниками по НАТО, чтобы Украина начала летать на F-16 уже этим летом, и мы продемонстрировали миру, что стоим с Украиной сейчас и в будущем“, — сказал также Байден.
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