В Финляндии пятилетний ребенок погиб в аварии с квадроциклом, которым управляла его мать

В полицию поступило сообщение о ДТП с квадроциклом в среду вечером после семи. Ребенок оказался под перевернувшимся во время езды квадроциклом. По прибытии полиции ребенок, несмотря на попытки реанимации, скончался.

На месте происшествия выяснилось, что за рулем квадроцикла, зарегистрированного как трактор, была мать семейства, а пассажирами были ее дети пяти и девяти лет. По пока неустановленной причине квадроцикл опрокинулся на бок, и один из детей оказался под ним.

Ни у кого из ехавших на квадроцикле не было шлема.

Полиция возбудила уголовное дело и изучает причины, приведшие к аварии.

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