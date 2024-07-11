Присяжный адвокат: уголовное дело в отношении Айна Сеппика закрыто

По словам присяжного адвоката TGS Baltic Дмитрия Теплых, решение о закрытии дела было основано на доказательствах, подтверждающих необоснованность выдвинутых подозрений, передает rus.err.

По словам Теплых, теперь же поставлена точка во всем расследовании по делу Сеппика.

По словам Теплых, весь этот процесс, который в общей сложности длился два с половиной года, поднял важные вопросы о справедливости и уместности процессуальных практик в эстонской системе правосудия.

Полиция задержала бывшего министра Айна Сеппика и еще трех лиц, включая двух его сыновей, по подозрению в даче взятки 4 января 2022 года. По данным полиции, три члена семьи пытались дать взятку для того, чтобы добиться в ходе банкротного производства выгодного решения и избежать подачи против них исков.

Подробнее об обвинениях в адрес Сеппика читайте здесь.

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