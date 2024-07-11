Из-за археологической находки приостановлены дорожно-строительные работы в центре Таллинна

В связи с обнаружением человеческих костей перед зданием по адресу бульвар Каарли, 1 строительные работы в данной траншее приостановлены. Вызваны специалисты, которые оценят значимость и масштабы находки и дадут указания по дальнейшим действиям.

Информация о сроках возобновления работ будет предоставлена после того, как археологи дадут свою оценку. В остальных траншеях на данном участке разрешено продолжать работу под археологическим надзором до тех пор, пока не будут обнаружены новые потенциальные места захоронений, культурный слой, представляющий археологическую ценность, или недвижимые древности.

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