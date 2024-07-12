ПЕРЕДАЧА DELFI | Украинцы в Эстонии пять лет спустя: карьера, пополнение в семье и отношение к русскому языку

Юрий Гальченко признаёт, что в плане работы и личной жизни изменилось многое. В частности, он получил повышение в должности, да и зарплата подросла. „Родился третий ребенок, здесь, в Эстонии. Две старшие дочери ходят в детский сад“, - рассказывает Гальченко.

Сергей Мазур говорит, что и в его семье тоже произошло пополнение - год назад родился второй ребенок. Также изменилось место жительства: раньше жили в Пылгасте, теперь перебрались в Пылва.

Почему не поехали в Украину воевать после полномасштабного вторжения России?

„Три ребенка в Украине считается многодетной семьей. Это как отсрочка. Ты считаешься военнообязанным, но у тебя есть отсрочка, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет. У меня старшему ребенку 6 лет“, - говорит Юрий Гальченко. По его словам, изначально было патриотическое желание поехать в Украину и защищать родину, но опасение относительно будущего семьи возобладало, и он решил остаться в Эстонии.

„На то время было два ребенка, сейчас уже есть третий. А я - основной кормилец в семье“, - поясняет Гальченко.

Сергей Мазур тоже апеллирует к тому, что здесь его семья, а остаться в Эстонии они с супругой планировали еще 7 лет назад, как только сюда приехали. „Но у меня много родных служит в ВСУ, мы им помогаем как можем“, - отмечает он.

Как относятся Сергей и Юрий к русскому языку, на каком языке они говорят дома, а на каком общаются с земляками, которые работают с ними, - смотрите в передаче.

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