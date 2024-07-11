Украина задержала грузовое судно, вывозившее зерно из Крыма

Власти Украины арестовали в акватории порта Рени Одесской области судно под флагом Камеруна, которое, по данным спецслужб, вывозило зерно, похищенное Россией на оккупированных украинских территориях. Об этом сообщили в четверг, 11 июля, офис Генпрокурора Украины и Служба безопасности Украины (СБУ).

„В ноябре 2023 года судно USKO MFU под флагом Камеруна, в нарушение законодательства Украины и норм международного морского права, осуществило заход и выход из закрытого Украиной порта в Севастополе“, - сообщили в офисе украинского генпрокурора. В порту, по данным спецслужб, судно загрузило свыше трех тысяч тонн агропродукции, предназначенной для турецкой компании.

Капитан судна - гражданин Азербайджана - неоднократно скрывал свое местоположение, выключая GPS-трекер и внося „недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок“, заявили в СБУ. В конце мая 2024 года судно во второй раз зашло в порт Севастополя с выключенным GPS-трекером, где разгрузила груз из Турции. Выйдя из порта 2 июля, судно зашло в один из портов Молдовы. Во время прохода через акваторию порта Рени оно было задержано и на основании определения суда на него был наложен арест, рассказали в генеральной прокуратуре.

Капитану судна грозит 5 лет тюрьмы

СБУ сообщила капитану корабля о подозрении по статье о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). По этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме капитана экипаж судна состоял еще из 12 иностранцев. С 15 июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов на территории аннексированных Россией Крыма и Севастополя.

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