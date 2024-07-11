КАРТА | В связи с работами по реконструкции улицы Ластекоду автобусы направят в объезд

Маршрут автобусной линии № 2 в направлении Пассажирского порта Терминала-А: Тартуское шоссе, ул. Лийвалайа, ул. Лаутери, бульвар Рявала, ул. Каубамая. Остановка Tornimäe закрыта. На измененном маршруте установлена временная остановка Hotell Olümpia на улице Лаутери.

В связи со строительными работами на перекрестке Тартуского шоссе и бульвара Рявала в период с 15 по 24 июля автобусные линии № 2 и 15 будут направлены в объезд через улицы Лийвалайа, Лаутери и Лембиту.

Движение на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа нормализуется во второй половине августа. Следующие этапы работ на улице Ластекоду пройдут в направлении улиц Одра и Масина. Проход для местных жителей, пешеходов и велосипедистов открыт на протяжении всего периода строительства.

22 июля движение на перекрестке вновь изменится. На улице Пронкси останется одна полоса движения прямо и правый поворот на бульвар Рявала. Проезд на Тартуское шоссе возможен через улицы Кундери и Лаулупео. На Тартуском шоссе открыты однополосные повороты направо и налево, а также движение прямо на бульвар Рявала. С улицы Лийвалайа открыто движение прямо и правый поворот на Тартуское шоссе. Проезд на бульвар Рявала возможен через улицу Лаутери. В дневное время перекресток управляется регулировщиками движения.

С понедельника, 15 июля , движение на перекрестке улицы Лийвалайа, Тартуского шоссе и бульвара Рявала будет значительно ограничено, с 6:30 до 21:30 на перекрестке будут работать регулировщики. С бульвара Рявала можно ехать прямо, все повороты однополосные. С улицы Пронкси открыто движение прямо по одной полосе, а также правый поворот. Проехать на Тартуское шоссе можно с улиц Кундери и Лаулупео. На Тартуском шоссе открыты однополосные повороты направо и налево. Проехать на бульвар Рявала можно через улицы Лийвалайа и Лаутери. На улице Лийвалайа останется одна полоса движения прямо и правый поворот на Тартуское шоссе. Проезд на бульвар Рявала возможен через улицу Лаутери.

Маршрут в направлении Мыйгу: ул. Каубамая, бульвар Рявала, ул. Лембиту, ул. Лийвалайа, Тартуское шоссе. Остановка Tornimäe закрыта. На измененном маршруте установлена временная остановка Hotell Olümpia на улице Лийвалайа.

Маршрут автобусной линии № 15 в направлении „Эстонии“: Тартуское шоссе, ул. Лийвалайа, ул. Лаутери, площадь Театри. Остановка Tornimäe закрыта. На измененном маршруте установлена временная остановка Hotell Olümpia на улице Лаутери.

Маршрут в направлении Сыямяэ: площадь Театри, ул. Лембиту, ул. Лийвалайа, Тартуское шоссе. Остановка Tornimäe закрыта. На измененном маршруте установлена временная остановка Hotell Olümpia на улице Лийвалайа.

Улица Ластекоду реконструируется полностью – от улицы Лийвалайа до улицы Масина, в том числе отрезок улицы Масина от улицы Ластекоду до Тартуского шоссе. Для обеспечения безопасности всех участников движения на улице планируется ограничить скорость до 30 км/ч, кроме того, для успокоения движения будут применены такие меры, как приподнятые перекрестки, узкие полосы движения и минимальные радиусы поворота.

Сроки и план выполнения работ определяются особенностями технологического процесса. Прежде всего будут произведены необходимые работы по прокладке подземных коммуникаций. В этом году будут проведены масштабные работы по прокладке коммуникаций на улице Ластекоду на отрезке между улицами Лийвалайа и Одра. На отрезке ул. Одра – ул. Масина – Тартуское шоссе работы по прокладке коммуникаций будут продолжены в начале следующего года. Работы включают в себя прокладку трубопроводов отопления и центрального охлаждения, строительство новых водопроводных и канализационных трасс, прокладку линий электроснабжения и связи, а также работы по защите и строительству газопровода. Также построят пешеходные и велосипедные дорожки и установят новое уличное освещение.

Подрядчик сделает все возможное, чтобы соблюдать график работ и как можно меньше нарушить повседневную жизнь местных жителей и горожан. В случае необходимости проведения работ во внерабочее время по технологическим причинам местные жители будут заранее об этом уведомлены.

Расписания, маршруты общественного транспорта и остановки можно найти ЗДЕСЬ .

За процессом реконструкции улицы Ластекоду можно следить на сайте tallinn.ee/ru/lastekodurus .

Информацию о наиболее важных строительных работах и связанных с ними временных изменениях в движении транспорта и работе общественного транспорта можно найти на сайте tallinn.ee/ru/teed .

Схема движения 15-21 июля

Схема движения 22-24 июля